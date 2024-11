Dottor Geiger ultima puntata, le storie e le pazienti: l’attrice Sabrina e la giovane Aurora

Giovedì 8 agosto, su Real Time, è in onda l’ultima puntata di Dottor Geiger. Il programma è trasmesso dalla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre dalle 21:20 circa.

Dottor Geiger ultima puntata, la storia di Sabrina

Anche l’ultima puntata del format, novità dei palinsesti estivi di Real Time, ha come protagonista Erik Geiger. Quest’ultimo è un noto medico chirurgo di Roma, un professionista molto stimato che, nei tanti anni di carriera, si è spesso occupato di varie celebrità. Nel programma, accoglie nel proprio studio vari pazienti, che raccontano la loro storia e sperano di risolvere alcune problematiche di natura medica ed estetica. Alla fine, le telecamere mostrano il prima e il dopo l’intervento, dando al pubblico a casa la possibilità di valutare il lavoro svolto.

Nel corso dell’ultima puntata di Dottor Geiger è protagonista, in primis, Sabrina Bertaccini. Quest’ultima afferma: “Faccio l’attrice da quando sono una bimba. Tutti noi siamo attori ed interpretiamo una parte. Quando mi guardo allo specchio a volte mi piaccio, altre volte no. Penso sia naturale. Vorrei fare una liposuzione ed una addominoplastica“.

La diagnosi del chirurgo

Sabrina, durante l’ultima puntata del Dottor Geiger, svela di provare del disagio a causa di un addome che, a suo dire, è pronunciato. Anche per tale motivo, spesso utilizza dei capi di abbigliamento mirati a nascondere l’imperfezione. Tuttavia, le cose non vanno come previsto. Il chirurgo sospetta che Sabrina possa avere una diastasi importante che non era stata individuata con l’ecografia. Per tale motivo, l’intervento chirurgico diventa più complesso del previsto.

Dottor Geiger ultima puntata, la storia di Aurora

In seguito, nell’ultima puntata di Dottor Geiger, è accolta Aurora. Quest’ultima, presentandosi al pubblico e al chirurgo, afferma: “Ho 19 anni, vengo da Savona e studio meccanica. Sono una ragazza un po’ particolare, perché sono sempre stata fuori dalla norma, non sono la solita alla quale piace il rosa o la danza. Amo leggere e scrivere perché è la mia valvola di sfogo. Viviamo in una società che dà molta importanza al canone estetico. In prima superiore ho perso un anno di scuola perché ho avuto un grave problema. A 14 anni sono stata costretta a rimanere in ospedale per tanto tempo e mi sono ritrovata da sola“.

Aurora continua: “Tale problema ne ha originati altri, come l’anoressia e la depressione. C’è stato un periodo di vita nel quale ho pensato di farla finita. Piano piano, poi, mi sono rialzata ed ora cerco di affrontare la vita in modo diverso”. Aurora chiede aiuto a Geiger perché vorrebbe fare un intervento di mastoplastica al seno.