Striscia la Notizia 2024-2025, la stagione parte con la coppia Michelle Hunziker e Nino Frassica

Grosse novità in vista per la stagione 2024-2025 di Striscia la Notizia. Il telegiornale satirico più conosciuto d’Italia, infatti, avrà un cambio di conduttori.

Striscia la Notizia 2024-2025, arriva Nino Frassica

Fino a questo momento, non è stata fornita alcuna ufficialità in merito all’edizione 2024-2025 di Striscia la Notizia. Tuttavia, di recente, Publitalia, la concessionaria Mediaset che gestisce gli spazi destinati alla pubblicità, ha rilasciato uno spoiler forse involontario in merito alle prime due coppie di conduttori.

A partire da lunedì 23 settembre, giorno in cui è in onda la prima puntata, dietro il bancone di Striscia arriva Nino Frassica. Attore e comico, è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Dopo alcuni programmi minori, la sua carriera decolla inizia nei primi anni del 1980, quando Frassica ha avviato una fruttuosa collaborazione artistica con Renzo Arbore. Dal 2000 interpreta l’amato Maresciallo Cecchini nella fiction Don Matteo, la cui nuova stagione è attesa proprio in autunno su Rai 1.

Al suo fianco, a Striscia la Notizia, Nino Frassica avrà una veterana della trasmissione. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, che ha esordito nel programma nel 2004 e che quest’anno supererà le 1400 puntate condotte, divenendo la terza presentatrice più longeva dello show (dietro solo ad Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti).

Roberto Lipari e Sergio Friscia ad ottobre

Ad oggi, non è chiaro per quanto tempo Nino Frassica e Michelle Hunziker rimarranno al timone di Striscia la Notizia 2024-2025. Quel che è certo è che ad ottobre i due si alterneranno con Roberto Lipari e Sergio Friscia, oramai coppia rodata dietro al bancone del format di Antonio Ricci. I due hanno esordito insieme 2021 e, da quel momento in poi, il Biscione ha deciso di coinvolgerli in tutte le edizioni.

Il resto del calendario dei conduttori di Striscia la Notizia non è ancora noto. Di conseguenza, non si sa se saranno riconfermati Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, che dal 2021 hanno sempre guidato la prima parte di stagione del programma.

Striscia la Notizia 2024-2025, la sfida con Rai 1 e NOVE

L’edizione 2024-2025 di Striscia la Notizia necessita di alcune novità, motivo per il quale non stupisce l’arrivo di Nino Frassica. D’altronde, negli ultimi tempi, lo show ha quasi sempre perso negli ascolti contro la rete concorrente Rai 1, che anche quest’anno propone Affari Tuoi.

Dal prossimo settembre, Striscia la Notizia deve fronteggiare non sono la rete ammiraglia della TV di Stato, ma anche NOVE. Da settembre, infatti, debutta in access prime time Amadeus con Chissà chi è, format trasmesso per anni in Rai con il titolo I Soliti Ignoti. L’arrivo del conduttore su Discovery potrebbe provocare uno scossone nell’Auditel, motivo per il quale la trasmissione Striscia la Notizia dovrà farsi trovare pronta.