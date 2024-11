Stasera in tv venerdì 9 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 9 agosto 2024. Su Rai3, il film con Riccardo Scamarcio, L’ombra di Caravaggio. Su Italia 1, Calcio Coppa Italia: Monza-Sudtirol.

Stasera in tv venerdì 9 agosto 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. Nadia Battocletti nei 10.000 metri: è lei l’italiana più attesa di questo ultimo venerdì sera di gare sulla pista di atletica dello Stade de France, ma c’è anche Alessandro Sibilio che punta ad un grande risultato nei 400 metri ostacoli. Fuori dalla prima serata, alle 19.45, è prevista la finale della 4×100 metri maschile.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Il Barbiere di Siviglia. L’opera di Rossini andata in scena a giugno per la 100° edizione dell’Arena di Verona Opera Festival. Dalibor Jenis interpreta Figaro, Antonino Siragusa il Conte d’Almaviva e Vasilisa Berzhanskaya, Rosina. Direttore Alessandro Bonato.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, 20 Mediaset, Real Time

Su Italia 1, alle 21.15, Calcio Coppa Italia: Monza-Sudtirol. Prima giornata dei trentaduesimi di Coppa Italia con quattro partite. In prima serata c’è Monza-Sudtirol, mentre alle 18.20 gioca l’Udinese contro la vincente fra Juve Stabia e Avellino, che si è disputata il 4 agosto. Dirette anche sul canale 20: Sassuolo-Cittadella alle 17.50 e Genoa-Reggiana alle 20.35.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo del 2023, I delitti del BarLume – Indovina chi? con Lucia Mascino, Filippo Timi. Sono ormai passati 9 mesi e Beppe e Tiziana sono ora una famiglia. Intanto la Fusco e Viviani devono indagare sull’amministratore di condominio e la pediatra di Beppe.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Anplagghed. Seconda parte dello spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo in teatro nel 2006 e trasmesso da Canale 5 nel 2008. Rivediamo, tra l’altro, il trio vincitore sul palco durante la Notte degli Oscar oltre ad Aldo e Giovanni alle prese con il bungee jumping.

Su 20 Mediaset, alle 20.35, Calcio Coppa Italia: Genoa-Reggiana. Scatta oggi la 1° giornata dei trentaduesimi di Coppa Italia (esclusiva Mediaset fino al 2027). Su questa rete in prima serata c’è Genoa-Reggiana e nel pomeriggio si gioca Sassuolo-Cittadella. Su Italia 1 alle 21.15 c’è Monza-Sudtirol.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Fulvio Marino, panificatore e mugnaio da tre generazioni, girerà l’Italia alla ricerca di forni e panetterie di piccoli centri. In ogni puntata sarà prevista la presenza di un vip originario della zona, che darà un bonus alla sua panetteria preferita.

I film di questa sera venerdì 9 agosto 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2022, di Michele Placido, L’ombra di Caravaggio, con Riccardo Scamarcio, Micaela Ramazzotti. Nel 1610 papa Paolo V ordina un’indagine su Caravaggio (Riccardo Scamarcio), uno dei pittori più brillanti e apprezzati, condannato a morte per avere ucciso un rivale in amore. Il Pontefice, indeciso se concedergli la clemenza o lasciarlo morire, affida il caso ad un giovane, noto come L’Ombra.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2008, di Kathryn Bigelow, The Hurt Locker, con Jeremy Renner, Anthony Mackie. Iraq. Una squadra di artificieri dell’esercito americano compie ogni giorno missioni pericolosissime. Li guida il sergente James, un uomo che non conosce la paura.

Rete 4 – Canale 5 – La7 – La5

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 1975, di Steven Spielberg, Lo squalo, con Richard Dreyfuss, Roy Scheider. Un enorme squalo terrorizza i turisti che affollano le spiagge di Amity, un’isola del New England (Stati Uniti). Per catturare il mostro, il capo della polizia Martin Brody (Roy Sheider) chiede aiuto all’oceanografo Mart Hooper (Richard Dreyfuss) e al cacciatore di squali Quint (Robert Show).

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Tom McCarthy, La ragazza di Stillwater, con Matt Damon. Bill (Matt Damon), trivellatore disoccupato, lascia l’Oklahoma per andare a trovare la figlia Allison, finita in carcere a Marsiglia per un delitto che sostiene di non aver commesso. L’uomo affronterà una lunga battaglia legale durante la quale farà amicizia con una donna del posto e la sua bambina.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di Steven Zaillian, A civil action, con John Travolta, Robert Duvall. L’avvocato Jan Schlichtmann sostiene l’accusa contro due compagnie chimiche. Le industrie hanno provocato la morte di alcuni bambini, inquinando le acque di una falda idrica.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Kirk Jones, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, con N. Vardalos, J. Corbett. Toula e Ian cercano di convincere la figlia Paris a non frequentare il college in un’altra città. Intanto la famiglia Portokalos deve radunarsi per un nuovo e grande matrimonio.

Stasera in tv venerdì 9 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Simone Bozzelli, Patagonia, con Andrea Fuorto, Augusto Mario Russi. Il ventenne Yuri conosce il girovago Agostino che gli promette l’indipendenza. Sognando la libertà, i due intraprendono un viaggio in Patagonia, che si trasformerà però in un incubo.