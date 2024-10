Striscia la Notizia, dal 1° aprile arrivano Michelle Hunziker e Gerry Scotti: curiosità e dichiarazioni

Lunedì 1° aprile, dietro al bancone di Striscia la Notizia 2024 arrivano Michelle Hunziker e Gerry Scotti. I due rimarranno al timone del telegiornale satirico fino alla fine della stagione televisiva.

Striscia la Notizia 2024 Gerry Scotti Michelle Hunziker, per loro è la nona stagione consecutiva

Quella del 2024 è per Michelle Hunziker e Gerry Scotti la nona edizione di fila al timone dello show. La coppia è nata nella stagione televisiva 2015-2016 e, da quel momento, i due hanno condiviso il bancone per 336 volte. Entrambi i presentatori sono oramai degli habitué del format.

Hunziker, infatti, ha esordito venti anni fa, nel settembre del 2004. In quella occasione era affiancata da Ezio Greggio. Ad oggi, ha condotto il tg satirico in 18 edizioni, per un totale di oltre 1300 puntate. Dati, questi, che la rendono la terza conduttrice più longeva dello show, dietro solo agli inarrivabili Greggio e Iacchetti.

Scotti, che a differenza di Michelle Hunziker è tornato a Striscia la Notizia già da qualche settimana in coppia con Francesca Manzini, ha invece debuttato nel 1996. Quella attuale è per lui la quattordicesima edizione da padrone di casa della trasmissione. Nel complesso, ha guidato più di 570 puntate.

I due al timone dello show fino al termine dell’edizione

Gerry Scotti e Michelle Hunziker formano l’ultima coppia al timone di Striscia la Notizia 2024. I due, infatti, rimarranno dietro la bancone del tg satirico per diverse settimane, fino a giugno, quando la fascia dell’access prime time tornerà ad essere presieduta da Paperissima Sprint.

In totale, l’edizione 2023-2024 di Striscia la Notizia ha avuto ben sei cambi di conduttori. I primi, infatti, sono stati gli attori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, seguiti da Roberto Lipari e Sergio Friscia. In seguito, il compito di intrattenere gli spettatori è stato assegnato ad Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, sostituiti per qualche settimana dal ritorno di Friscia e Lipari. Poi sono arrivati Gerry Scotti e Francesca Manzini. Quest’ultima, da lunedì 1° aprile, lascia la poltrona a Michelle Hunziker.

Striscia la Notizia 2024 Gerry Scotti Michelle Hunziker, le dichiarazioni dei conduttori

In vista del ritorno a Striscia la Notizia 2024, Michelle Hunziker ha affermato: “Potrebbero pensare tutti che io e Gerry abbiamo ormai messo il pilota automatico per condurre Striscia. È vero che per noi è casa, ma ogni giorni viviamo della reciproca preziosa quotidianità che ci fornisce mille spunti da condividere con il pubblico (…). C’è sempre tanta gioia nel tornare dietro al bancone a lavorare con la storica squadra di Striscia!”.

Gerry Scotti aggiunge: “Tornare a Striscia è come tornare tra i banchi di scuola: stesso impegno, stesso divertimento e la stessa curiosità nel vedere come è cambiata la tua compagna di banco un anno dopo. Con Michelle la storia è irripetibile: l’ho trovata all’asilo, ora siamo noi a portare all’asilo i nostri nipoti. Ma di testa, ve lo posso garantire, siamo sempre al liceo”.