Love Game Il gioco dell’amore, su Rai 2 il nuovo game show: programmazione tv e concorrenti

A partire da lunedì 12 agosto, su Rai 2, parte Love Game Il gioco dell’amore. Il programma, novità dei palinsesti estivi della seconda rete della TV di Stato, è un dating show.

Love Game Il gioco dell’amore, chi è la conduttrice

Al timone di Love Game Il gioco dell’amore c’è un volto nuovo per la Rai. Si tratta di Romina Pierdomenico, giovane presentatrice classe 1993. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 2012, quando a soli 19 anni si è posizionata al secondo posto a Miss Italia. L’anno seguente debutta in Rai, divenendo la padrona di casa di Gulp Cinema, spazio di approfondimento in onda su Rai Gulp.

La grande popolarità, però, arriva quando Pierdomenico approda a Mediaset. Nel 2014, infatti, è una delle tentatrici di Temptation Island, mentre nel 2015 e nel 2016 diventa corteggiatrice ad Uomini e Donne. La svolta arriva nel 2019, quando in qualità di co-conduttrice affianca l’allora compagno Ezio Greggio al timone di La sai l’ultima?.

Gli inviati e la programmazione tv

Romina Pierdomenico non è sola al timone di Love Game Il gioco dell’amore. Al suo fianco, nel dating show, ci sono due inviati. Il primo è Reyson Grumelli, giovane attore che in carriera ha lavorato a pellicole come Nonna ci produce un film, diretta da Walter Garibaldi. Il secondo è Claudio Guerrini, da anni apprezzato speaker radiofonico di RDS ed in passato inviato di format Rai come La Prova del Cuoco, Buono a sapersi e Dolce Quiz.

La prima edizione di Love Game è composta da quattro puntate. Esse sono trasmesse nelle giornate di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto. Salvo modifiche di palinsesto, gli appuntamenti sono fruibili in terza serata, dalle 00:25 circa. Oltre che in televisione, è possibile fruire del programma anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Love Game Il gioco dell’amore, come funziona il format

In Love Game Il gioco dell’amore partecipano sei concorrenti. In apparenza, tutti sono single. In realtà, però, tra loro si cela una coppia, rigorosamente in incognito. Nel corso delle puntate, gli sfidanti approfondiscono la conoscenza e sondano l’affinità. Se i quattro single si riconoscono e si scelgono reciprocamente, allora vinceranno un viaggio. Se invece la coppia riesce ad ingannare tutti gli altri allora diventeranno i vincitori e il premio andrà a loro. I due inviati effettuano varie incursioni, ponendo ai concorrenti varie domande per sondare la loro sincerità.