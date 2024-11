Squadra Speciale Colonia, le puntate dal 12 al 16 agosto

Dopo la scorpacciata delle Olimpiadi, su Rai 2 torna la consueta programmazione tv. Da lunedì 12 a venerdì 16 agosto, dalle 15:30 circa, sono proposti nuovi appuntamenti di Squadra Speciale Colonia.

Squadra Speciale Colonia 12 16 agosto, regista e dove è girata

Squadra Speciale Colonia, la cui programmazione tv italiana è giunta alla sedicesima stagione, è una produzione originale della Germania. La società che ha realizzato la fiction è Network Movie Film. In patria, la serie è nota con il titolo Soko Koln ed ha debuttato nel 2003 sull’emittente ZDF. Le riprese si sono svolte nei pressi della città di Colonia, dove è ambientata la trama.

In Squadra Speciale Colonia del 12 agosto, la polizia lavora sul caso che coinvolge Wanda. Quest’ultima è una scrittrice di grande successo. Di lei si è molto parlato dopo l’ultimo successo intitolato La nostalgia di Sofia. L’ispirazione per scrivere tale romanzo è arrivata dopo aver incontrato un presunto omicida durante un interrogatorio.

Squadra Speciale Colonia 12 16 agosto, le trame

Nella puntata in onda il martedì, un uomo è stato assassinato. Poco prima della morte, aveva inviato a tutti i suoi conoscenti una mail con allegata una foto. Essa ritrae quello che sembra essere un ufo, visto in maniera accidentale durante una conferenza che si stava svolgendo all’interno del planetario cittadino.

Il mercoledì, i protagonisti sono chiamati a lavorare ad un caso che ha generato grande interesse nell’opinione pubblica. La vittima si chiama Susanne ed era una conduttrice radiofonica molto conosciuta ed apprezzata in città.

Spoiler finale

La settimana di Squadra Speciale Colonia procede il giovedì. In poche ore, le forze dell’ordine lavorano su due differenti delitti. Il primo ha come vittima un giovane, che ha perso la vita in un incidente. Il secondo, invece, coinvolge una giovane persona, il cui corpo privo di vita è rinvenuto in un locale notturno. I poliziotti sospettano che le vicende possano essere collegate.

Infine, nell’episodio del venerdì, una donna riceve un prestigioso premio. È scelta come la miglior rappresentante dell’anno all’interno di un’azienda nella quale lavorano soprattutto uomini. Il giorno dopo la premiazione è stata assassinata nella stanza di un hotel.

Squadra Speciale Colonia 12 16 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Squadra Speciale Colonia, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.