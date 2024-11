Primo Appuntamento Teen UK, i single del 13 agosto: chi sono e come funziona il programma

Martedì 13 agosto debutta Primo Appuntamento Teen Uk. Il programma, in onda su Real Time dalle 21:20, è la versione britannica junior di Primo Appuntamento, programma che ha un ottimo successo anche nel nostro paese.

Primo Appuntamento Teen Uk, come funziona la trasmissione

Invariato il meccanismo di funzionamento di Primo Appuntamento Teen UK. Alcuni single, infatti, decidono di affidarsi agli appuntamenti al buio nella speranza di ricercare la loro anima gemella. Essi raggiungono un ristorante e solo qui conoscono la persona con la quale passeranno l’intera serata.

Al termine delle cene, i due devono decide se abbandonare il locale da soli o insieme. La particolarità di tale formato consiste nell’età dei protagonisti: all’esperimento, infatti, possono presenziare solo ragazzi e ragazze che hanno fra i 16 e i 19 anni.

Primo Appuntamento Teen UK, i single della prima puntata

Due le puntate di Primo Appuntamento Teen UK in onda il 13 agosto. Nella prima è protagonista Henry, 17enne che ammette di avere difficoltà nel comunicare con le donne. È uno studente di design, ha poca autostima ed è molto timido. Incontra Pia, ha 16 anni ed è una ex allieva di una scuola femminile, nella quale era vietata l’interazione con i maschi. Per tale motivo, non parla con un esponente dell’altro sesso da quando andava alle elementari.

In seguito arriva Daniel, musicista 19enne che spera di riuscire a breve ad abbandonare la casa nella quale vive con la mamma. Non è mai stato in un ristorante, né ha mai avuto un appuntamento. Cena con la coetanea Yrena, che descrive “inesistente” la sua vita amorosa. È originaria del Camerun. Al ristorante giunge Jack, 17enne che ha un ottimo rapporto con la mamma, alla chiede consigli prima di iniziare l’appuntamento. Spera di trovare l’amore con Jemma, 19enne alla ricerca di una persona “felice e simpatica”. Infine, c’è il 19enne Dylan, mai stato fidanzato e che accusa la solitudine. In apparenza è freddo, ma in realtà è solamente molto timido. Incontra Jack, 18enne che ama la normalità.

I protagonisti della seconda puntata

Primo Appuntamento Teen UK procede, il 13 agosto, con la seconda puntata, al via alle 22:20 circa. In essa c’è il 18enne Darryl, descritto come “gentile ed irresistibile” e desideroso di creare presto una famiglia. Incontra Presilian, studentessa di economia di 18 anni ed originaria del Congo.

Spazio alla 17enne Ella, alla ricerca di un fidanzato: “Tutte le mia amiche e le mie sorelle lo hanno”. Cena con Ryan, 19enne che non ci sa fare con le donne. Altro protagonista di Primo Appuntamento Teen UK è il 16enne Devon. Gli amici lo descrivono “caotico” ed è alla ricerca di un partner. Spera di esserlo Luke, studente universitario 18enne originario del Galles.

Infine, ci sono Jake e Megan. Entrambi 19enni, lui è un “ex seduttore” con grande autostima e mai stato innamorato prima d’ora. Lei studia legge, ha un carattere molto forte ed è alla ricerca della persona giusta.