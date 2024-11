Transplant ultima puntata su Sky Serie: trama, cast e curiosità

Martedì 13 agosto, su Sky Serie, è in onda l’ultima puntata di Transplant 3. La serie tv, appartenente al genere medical drama, è visibile in prima serata, dalle 21:15.

Transplant 3 ultima puntata, regista e dove è girata

Transplant 3, produzione di NBC Universal, Bell Media Studios, International Studios e Sphere Media Plus, è nata da un’idea originale di Joseph Kay. È stata realizzata in Canada, Stato nel quale si sono svolte le riprese e dove ha debuttato nel 2020. Nel nostro paese ha esordito un anno più tardi, nel 2021.

I registi dietro la macchina da presa di Transplant 3 sono Stefan Pleszczynski, Wiebke von Carolsfleld, Sharon Lewis, Kim Nguyen, Peter Stebbings ed Eric Tessier. La sceneggiatura, invece, è scritta dal già citato Joseph Kay, oltre che da Rachel Langer, Shelley Eriksen, Ahmad Meree, Tamara Moulin e Carmine Pierre Dufour.

Con l’appuntamento odierno, dalla durata di circa 50 minuti, termina la terza stagione. Lo scorso autunno, in patria, è andata in onda già il quarto ed ultimo capitolo, composto da dieci episodi. Ad oggi, non è noto se e quando tali puntate saranno mandate in onda in Italia.

Transplant 3 ultima puntata, la trama

Durante l’episodio del 13 agosto di Transplant, tutti i nodi vengono al pettine. Bash, dopo un periodo di assenza, fa ritorno in Canada. Una volta giunto nel paese, prende una decisione molto importante in merito al suo futuro personale e lavorativo. Sceglie, infatti, di non portare avanti la sua specializzazione in chirurgia.

Nel frattempo, Mags è costretta ad affrontare un grave problema di salute. In particolare, la dottoressa, interpretata dall’attrice Laurence Leboeuf, deve affrontare alcune problematiche di natura cardiaca.

Spoiler finale

Nel finale di stagione di Transplant, le condizioni di Mags sono destinate ad alimentare la tensione in reparto. June, infatti, supporta Devi in merito alle possibili cure da sottoporre alla donna. Tale fatto, però, non fa piacere a Novak, che decide di affrontarli in prima persona. Infine, Theo è il testimone di un evento drammatico ed apprende di rischiare di perdere la sua licenza da medico.

Transplant 3 ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella terza stagione di Transplant, il cui ultimo episodio è in onda martedì 13 agosto, in prima serata su Sky Serie, visibile sul canale 112 di Sky.