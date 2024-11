Reazione a Catena Gli Essenziali, chi sono e quanto hanno vinto i nuovi campioni

Sabato 17 agosto, su Rai 1, nella puntata odierna di Reazione a Catena, sono divenuti i nuovi campioni Gli Essenziali. Si tratta del terzo cambio di campioni del quiz per il terzo giorno di fila.

Reazione a Catena Gli Essenziali, chi sono i nuovi campioni

Gli Essenziali, nuovi campioni di Reazione a Catena, è un trio formato da Fabrizio, Alessandra e Laura. Per il trio non si tratta dell’esordio assoluto allo show, avendo già partecipato svariati anni fa, nel 2016. In quella occasione, però, non riuscirono a proseguire nell’avventura, in quanto vennero sconfitti dai Tre di Denari.

I concorrenti sono sardi, provenendo da Sassari, Tissi ed Alghero, ed hanno la grande passione per la musica. In particolare, sono fan di Marco Mengoni, motivo per il quale hanno deciso di scegliere come nome del team proprio il titolo di una delle canzoni più note dell’artista.

Gli Essenziali, nell’appuntamento di Reazione a Catena, sono riusciti a sconfiggere Gli Zio Peppe. Questi ultimi sono riusciti a rimanere protagonisti nello show per una sola puntata, durante la quale non sono riusciti a vincere il montepremi in palio.

Come è andata L’Intesa vincente

La sfida fra Gli Essenziali e Gli Zio Peppe di Reazione a Catena ha avuto un dominio da parte degli sfidanti, che hanno chiuso le consuete manche con un jackpot provvisorio più alto. Per tale motivo, Gli Zio Peppe hanno avuto la possibilità di rispondere alla Zot, ovvero la catena di parole che, se risolta, permette di ottenere cinque secondi in più di tempo ne L’intesa vincente. Grazie all’intuizione di Gabriele, la compagine è riuscita ad ottenere il bonus di tempo.

In essa, i campioni in carica hanno fornito una performance deludente, chiudendo con un solo punto. Gli sfidanti, ovvero Gli Essenziali, sono riusciti ad individuare sei termini, riuscendo in questo modo a divenire i nuovi campioni del quiz.

Reazione a Catena Gli Essenziali, come è andato il gioco finale

Gli Essenziali, nuovi campioni di Reazione a Catena, sono giunti a L’ultima catena con un montepremi provvisorio 131 mila euro. Tale somma, dopo alcuni errori, si è ridotta a quota 16.375 euro. I tre, in seguito, hanno dimezzato il montepremi a 8.188 euro dopo la decisione di aver acquisito il terzo elemento. Fabrizio, Alessandra e Laura hanno dovuto individuare la parola vincente con Ma iniziale ed E finale, da associare a Largo e a Merito. Dopo qualche secondo di riflessione hanno puntato tutto su Margine, riuscendo in questo modo a vincere il jackpot.