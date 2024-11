Il commissario Lanz puntata L’esca: trama, cast e curiosità

Domenica 18 agosto, su Rai 2, è in onda la puntata L’esca de Il commissario Lanz. La serie, appartenente al genere poliziesco, è proposta dalle ore 16:15.

Il commissario Lanz L’esca, regista e dove è girata

Il commissario Lanz è una produzione originale della Germania, realizzata dalle società Network Movie Film e Fernsehproduktion. Quella visibile attualmente nel nostro paese è la decima stagione, che in patria è stata trasmessa con titolo originale Die Chefin sull’emittente ZDF. Il decimo capitolo è composto da cinque appuntamenti inediti, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Le riprese si sono svolte nei pressi della città di Monaco. Colui che ha curato la regia dell’appuntamento è Orkun Ertener, che è anche l’ideatore dell’intera fiction.

Il commissario Lanz L’esca, la trama

Durante l’episodio de Il commissario Lanz visibile oggi, domenica 18 agosto, le forze dell’ordine della squadra guidata dalla detective Vera Lanz sono chiamate ad intervenire per risolvere un intricato caso di omicidio. La vittima è una giovane donna chiamata Charlotte Liebig, ex studentessa di architettura. Il corpo privo di vita di quest’ultima è ritrovato nei pressi del fiume Isar. In particolare, il cadavere è stato recuperato proprio all’interno di un’area in cui è prevista la costruzione di un nuovo quartiere cittadino.

Spoiler finale

Sin da subito, nel corso della puntata odierna de Il commissario Lanz, gli inquirenti lavorano per rinvenire l’assassino. Dopo i primi rilievi sulla scena e sul corpo, i sospetti ricadono sui vari senzatetto che solitamente sostano nella zona. Secondo Vera Lanz, però, la verità potrebbe essere decisamente più complessa: per il personaggio principale, infatti, nella vicenda potrebbero essere coinvolte addirittura alcune autorità cittadine. A rendere il tutto più difficile ci sono le forti pressioni che la squadra subisce dalla Commissione Edilizia, i cui membri temono che l’omicidio possa rallentare la costruzione del nuovo quartiere. Per tale motivo, vorrebbero che i detective risolvessero nel minor tempo possibile il caso, così da poter contenere le eventuali perdite economiche.

Il commissario Lanz L’esca, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento odierno de Il commissario Lanz, serie tv poliziesca in onda dalle 16:15 di domenica 18 agosto su Rai 2 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito gratuito Rai Play.