Un’Estate Italiana, la puntata del 25 agosto: fra gli ospiti Valeria Marini ed Enzo Decaro

Domenica 25 agosto, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Un’Estate Italiana. Il format, novità dei palinsesti estivi della rete ammiraglia della TV di Stato, giunge, con quella odierna, alla terza puntata.

Un’Estate Italiana 25 agosto, alla scoperta di Monte Isola

Un’Estate Italiana, anche domenica 25 agosto, è visibile dalle ore 15:30 circa. L’appuntamento è trasmesso in diretta dal prestigioso giardino dello storico Grand Hotel di Rimini, una delle capitali italiane del turismo estivo.

Al timone dello show torna la coppia composta da Anna Falchi e da Fabrizio Rocca. Essi, in compagnia di ospiti ed inviati, raccontano in che modo stanno vivendo la bella stagione gli italiani. Un’Estate Italiana propone un focus su Monte Isola. Il borgo è situato al centro del Lago d’Iseo, in provincia di Brescia. Si tratta dell’isola abitata più grande dei laghi europei. Tante le attrazioni turistiche qui presenti, dalla Rocca Martinengo al Santuario della Madonna della Ceriola. Quest’ultimo, ogni anno, attira molto fedeli provenienti da tutto il mondo.

I temi della terza puntata

Numerosi i temi affrontati durante Un’Estate Italiana. In primis, con dei servizi dedicati, si parla della Partita del Cuore 2024. L’incontro, trasmesso nelle scorse settimane su Rai 1, ha avuto come protagonisti i componenti della Nazionale Cantanti contro quelli della Nazionale dei Politici.

Il pubblico a casa, poi, ha la possibilità di assistere ad uno show cooking realizzato dallo chef Alessandro Trovato. Quest’ultimo è accompagnato dall’esperta di enogastronomia e territorio Margherita Barbieri. Insieme, spiegano come preparare due deliziosi piatti tipici dell’Emilia Romagna, regione dalla quale la trasmissione è in onda.

È grande protagonista, poi, anche l’amore. Tramite vari servizi sono ricordati alcuni dei principali matrimoni vip che si sono celebrati negli scorsi mesi. Fra i più apprezzati c’è quello fra la conduttrice Simona Ventura e il giornalista Giovanni Terzi. I due hanno deciso di convolare a nozze proprio all’interno del Grand Hotel di Rimini.

Un’Estate Italiana 25 agosto, gli ospiti

In studio, durante Un’Estate Italiana del 25 agosto, presenziano vari ospiti. In primis c’è Valeria Marini. La showgirl, in carriera, ha partecipato a trasmissioni come Domenica In, Scherzi a parte e Tale e quale show. Atteso l’attore Enzo Decaro, che nei decenni ha recitato in pellicole del calibro di Provaci ancora prof! e Una donna per amico.

Infine, la storia di Giovanni Acanfora, imprenditore a capo di Givova, importante azienda che opera nel settore dell’abbigliamento sportivo Made in Italy e nota a livello internazionale.