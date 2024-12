X Factor 2024 La nuova banda, speciale su Sky Uno per presentare la nuova edizione del talent

Manca ancora qualche settimana al via, ma su Sky Uno è già tempo di immergersi nelle atmosfere di X Factor 2024 grazie allo speciale intitolato La nuova banda. Il documentario che presenta la nuova edizione del talent è in onda sulle rete visibile al canale 108 di Sky dalle 21:20 circa.

X Factor 2024 La nuova banda, il primo incontro del nuovo cast

La nuova banda permette al pubblico di osservare in azione, per la prima volta insieme, il cast di X Factor 2024. Il programma, rispetto all’anno scorso, è completamente rivoluzionato, con Sky e Fremantle Italia (la società di produzione dello show) che, rispetto all’anno scorso, hanno deciso di cambiare sia la conduttrice che i giudici. In X Factor 2024 La nuova banda, i protagonisti del format si incontrano per mettere nero su bianco le proprie aspettative e gli obiettivi. Per assistere alla prima puntata occorrerà attendere ancora qualche settimana. L’esordio, infatti, è atteso il 12 settembre, in onda su Sky Uno e, in streaming, su Sky Go e Now TV.

Chi sono i protagonisti del documentario

Il documentario X Factor 2024 La nuova banda ha una durata di circa un’ora. La prima, grande protagonista è Giorgia. La cantante, fra le voci italiane più conosciute ed apprezzate in tutto il mondo, esordisce nel ruolo di padrona di casa, raccogliendo il testimone dalla collega Francesca Michielin.

Fra i giudici c’è l’esperto Manuel Agnelli, veterano del format. Ha ricoperto il ruolo di coach già cinque volte, l’ultima nel 2021. Non ha mai vinto, ma in bacheca ha il secondo posto ottenuto con i Maneskin, band che oggi è al vertice della musica mondiale. Gli altri tre giudici sono tutti esordienti nel programma. In primis c’è Jake La Furia, rapper e produttore discografico, che nel 2017 ha partecipato a StraFactor. Presente Achille Lauro, che nel 2019 ha guidato lo spin off Extra Factor. Infine, c’è Paola Iezzi, membro del duo Paola e Chiara.

X Factor 2024 La nuova banda, le dichiarazioni dei giudici e di Gioria

In X Factor 2024 La nuova banda, Giorgia e i quattro giudici rilasciano le prime dichiarazioni ufficiali. Come riporta Sky, la conduttrice non nasconde una certa emozione: “Diventare la presentatrice di X Factor mi esalta e mi impaurisce al tempo stesso“. Manuel Agnelli ha le idee chiare: “L’obiettivo è trovare un linguaggio che ti faccia comunicare delle cose con una unicità che può essere diversa da quella di tutti gli altri“. Jake La Furia ammette: “Tutti vogliono diventare famosi (…), ma io sto cercando gente che abbia urgenza di fare musica. Cerco più la sostanza che la forma“. Achille Lauro, a sua volta, sottolinea: “La grande arte, all’inizio, può essere incomprensibile, quando vedi qualcosa di unico e diverso non lo capisci mai fino in fondo“. Infine, Paola Iezzi chiarisce: “La musica è l’unica cosa nella mia vita che ho scelto e non tornerei indietro“.