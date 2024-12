Reazione a Catena, i nuovi campioni sono I Polpi di Terra: chi sono e quanto hanno vinto

Si chiamano I Polpi di Terra i nuovi campioni di Reazione a Catena. Il trio, nella puntata andata in onda su Rai 1 ieri, giovedì 29 agosto, ha avuto la meglio su I Parti in Quinta.

Reazione a Catena I Polpi di Terra, chi sono i nuovi campioni

La squadra I Polpi di Terra, nuovo team al vertice di Reazione a Catena, è composta da Leonardo, Daniele e Luigi. Tutti molto giovani, quest’ultimo ha il ruolo di portavoce. In quanto tale, parlando con Pino Insegno ha affermato: “Siamo pugliesi, originari della provincia di Bari. Io sono di San Michele di Bari, Leonardo è di Turi e Daniele è di Putignano. Tuttavia, viviamo a Torino. Dal mare ci siamo spostati verso l’entroterra e da qui arriva il nome scelto“. I Polpi di Terra hanno sconfitto I Parti in Quinta. Il trio, formato dai giovani Jacopo, Marco e Michele, appena usciti dal liceo, è riuscito ad ottenere la vittoria la scorsa domenica 25 agosto.

Come è andata la partita

La partita fra I Parti in Quinta e I Polpi di Terra è stata dominata da quest’ultima compagine. Gli sfidanti, infatti, hanno collezionato numerose risposte esatte, riuscendo ad accumulare un montepremi provvisorio molto alto, pari a 102 mila euro. I campioni in carica, invece, si sono fermati a quota 39 mila euro. Per tale motivo, Jacopo, Marco e Michele hanno avuto la possibilità di affrontare la Zot. Grazie ad una intuizione di Jacopo, che ha fornito la risposta corretta, i tre sono riusciti a sfruttare al meglio la manche, ottenendo cinque secondi di tempo di bonus da utilizzare ne L’Intesa vincente.

In tale manche, I Parti in Quinta hanno iniziato molto bene, indovinando ben undici termini. In seguito, hanno commesso alcuni gravi errori, riducendo il loro punteggio finale a quota sette punti. I Polpi di Terra, nonostante il meno tempo a disposizione, hanno individuato undici parole.

Reazione a Catena I Polpi di Terra, il gioco finale

A Reazione a Catena del 29 agosto, I Polpi di Terra sono arrivati a L’Ultima catena con un jackpot provvisorio di 143 mila euro. I tre giovani, anche a causa di una gestione sbagliata dei jolly, hanno commesso numerosi errori, riducendo il proprio montepremi a 2235 euro. Somma, questa, ulteriormente suddivisa dopo la decisione di acquistare il terzo elemento.

Leonardo, Daniele e Luigi hanno dovuto individuare il termine vincente con Co iniziale ed E finale, da associare a Rete ed Attacco. Dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato su Connessione, riuscendo a vincere i 1118 euro in palio.