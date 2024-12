Reazione a Catena, i nuovi campioni sono I Parti in Quinta: chi sono e quanto hanno vinto

Si chiamano I Parti in Quinta i nuovi campioni di Reazione a Catena. La compagine è riuscita a diventare campione nel quiz durante la puntata andata in onda ieri, domenica 25 agosto, su Rai 1.

Reazione a Catena I Parti in Quinta, chi sono i nuovi campioni

I Parti in Quinta, nuovo team al vertice di Reazione a Catena, è un trio formato dai giovani Marco, Jacopo e Michele. Quest’ultimo è il portavoce e, interrogato in merito dal conduttore Pino Insegno, ha affermato: “Viviamo tutti e tre a Roma, anche se io ho origini pugliesi, di Bitonto. Siamo amici, abbiamo appena preso il diploma, avendo finito il quinto anno di liceo. Da qui, la scelta del nome“.

I Parti in Quinta, al loro debutto a Reazione a Catena, sono riusciti ad avere la meglio su I Belli e la Bestia. La squadra, formata dagli amici Stefano, Gabriella e Matilde, hanno debuttato nello show della rete ammiraglia della TV di Stato lo scorso giovedì 22 agosto. Nella loro breve esperienza in tv, sono riusciti a vincere un montepremi totale di circa 30 mila euro.

Come è andata la sfida

Molto equilibrio nella sfida fra I Parti in Quinta e I Belli e la Bestia. Alla fine delle consuete manche, i campioni in carica hanno messo da parte un jackpot di 74 mila euro. Gli sfidanti, ovvero Marco, Jacopo e Michele, si sono fermati a 67 mila euro. Per tale motivo, i giovani hanno avuto la possibilità di affrontare la Zot, ovvero la catena di parole che, se risolta, permette di avere cinque secondi in più di tempo da utilizzare ne L’Intesa vincente. I giovani, però, non hanno sfruttato l’occasione, concedendo il bonus agli avversari.

Ne L’Intesa vincente di Reazione a Catena del 25 agosto, I Parti in Quinta hanno collezionato cinque parole. I Belli e la Bestia, invece, si sono fermati solamente a due punti.

Reazione a Catena I Parti in Quinta, come è andato il gioco finale

I Parti in Quinta, a Reazione a Catena, hanno esordito al gioco finale de L’Ultima catena con un montepremi provvisorio di 103 mila euro. I tre sono stati molto bravi, al punto da riuscire a mantenere intatto il jackpot accumulato fino a quel momento, grazie anche ad una buona gestione dei jolly. Ne L’Ultima parola, Marco, Jacopo e Michele hanno optato per dimezzare il budget acquistando il terzo elemento. Per 51.500 mila euro, i tre hanno dovuto individuare il termine con Br iniziale ed O finale, da associare a Corto e Tennista. I tre hanno puntato sul lemma Braccio, ma il termine che avrebbe permesso loro di vincere era Braccino.