Stasera in tv venerdì 30 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 30 agosto 2024. Su Rai3, l’Atletica, con il Golden Gala. Su Italia 1, il film con Leonardo Pieraccioni e Lorena Forteza, Il ciclone

Stasera in tv venerdì 30 agosto 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Paralimpiadi di Parigi 2024. L’atletica propone oggi tante finali: lancio del peso maschile F55, salto in lungo maschile T11, lancio della clava femminile F32, 400m maschili T52, 100m maschili T37, 100m maschili T47, lancio del peso maschile F37, 200m femminili T37. Spazio anche alle gare di nuoto e al basket in carrozzina.

Su Rai3, alle 21.00, serata di Atletica: Golden Gala. Lo Stadio Olimpico di Roma ospita la tappa italiana della Diamond League, intitolata a Pietro Mennea, leggenda dell’atletica. Una serata di stelle, con i fuoriclasse di tutto il mondo e i campioni azzurri, alla ricerca di punti preziosi per la qualificazione alla finale, prevista a Bruxelles il 13 e il 14 settembre.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Edgar. L’opera di Puccini andata in scena a luglio insieme a “Le Willis” al Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago (Viareggio) per il centenario della scomparsa del compositore. Dirige Massimo Zanetti. Vassily Solodkyy è Edgar.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Kemal (Burak Ozcivit), dopo aver scoperto la verità sul rapporto tra Emir e Zeynep, decide di parlare con la sorella. Ciò che lei gli rivela lo fa adirare a tal punto da decidere di affrontare subito il suo acerrimo nemico, questa volta in maniera definitiva. Ma non sa che si sta dirigendo nella tana del lupo.

Su La7, alle 21.45, la miniserie Sesso e potere – The Loudest Voice, con Russell Crowe. I problemi di salute, compresa l’impotenza sessuale, indeboliscono Roger Ailes anche psicologicamente. Intanto Lachlan e James Murdoch si occupano sempre più direttamente del network Fox News.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo del 2023, I delitti del BarLume – La girata, con Lucia Mascino, Filippo Timi. La Fusco deve far luce sulla morte del padrone di casa di Massimo, Beppe e Tizi. Allo stesso tempo indaga sull’accoltellamento di un imprenditore. Nel caso è coinvolto il padre di Tizi.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo. Rivediamo lo show del 2016 che celebra il 25° anniversario del trio. Aldo, Giovanni e Giacomo reinterpretano i personaggi che li hanno resi famosi come Pdor, i Busto Garolfo Cops e il dottor Alzheimer.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. I concorrenti si sfidano su tre prove: una preparazione salata, una dolce e una specialità della casa. Per giudicare le preparazioni Fulvio Marino è affiancato, ogni volta, da un ospite diverso. Il vincitore si porta a casa 1500 euro in gettoni d’oro.

I film di questa sera venerdì 30 agosto 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film commedia del 2020, di Umberto Carteni, Divorzio a Las Vegas, con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu. A 18 anni, Elena (Andrea Delogu) e Lorenzo (Giampaolo Morelli) si sono detti sì per scherzo a Las Vegas, per poi perdersi di vista. Quando, 20 anni dopo, lei decide di sposarsi “sul serio”, scopre che in realtà quelle nozze sono valide: deve quindi tornare in America con Lorenzo per divorziare.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Oliver Hirschbiegel, La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, con Bruno Ganz. Berlino, 1945. Gli ultimi giorni di vita di Hitler in un bunker sotto la Cancelleria. Al suo fianco un gruppo di fedelissimi, tra cui i Goebbels, Eva Braun e la segretaria Junge.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1996, di Leonardo Pieraccioni, Il ciclone, con Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza. Il commercialista Levante Querini (Leonardo Pieraccioni) vive in un casale nella campagna toscana con il padre Osvaldo e i fratelli Libero (Massimo Ceccherini) e Selvaggia. Le loro vite sono sconvolte dall’arrivo di una compagnia di flamenco di cui fa parte la bellissima Caterina (Lorena Forteza).

Su Iris, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Pascal Chaumeil, Un piano perfetto, con Diane Kruger. La famiglia di Isabelle è afflitta da una maledizione: i primi matrimoni sono destinati a fallire. Così, prima di sposare il suo fidanzato, cerca uno sconosciuto disposto a convolare a nozze.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2011, di Paul Feig, Le amiche della sposa, con Maya Rudolph, Kristen Wiig. La quarantenne Annie deve organizzare il matrimonio della sua miglior amica, Lillian. Non è un incarico facile, ma lei è determinata a portarlo a termine con successo.

Stasera in tv venerdì 30 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2004, di David Twohy, The Chronicles of Riddick, con Vin Diesel. Approdato sul pianeta Helion, il criminale intergalattico Riddck incontra l’amica d’infanzia Kyra. Insieme combatteranno per scombinare i piani del perfido Lord Marshal.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Emanuele Crialese, Terraferma, con Filippo Pucillo. Filippo è combattuto tra fare il pescatore o lavorare con i turisti, come lo zio Nino. Un giorno, con il nonno Ernesto, salva dal mare una donna incinta e il suo bambino. Decide di portarli a casa dalla madre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Tom Tykwer, The International – Denaro nell’ombra, con Clive Owen, Naomi Watts. L’agente dell’Interpol Salinger e l’assistente del procuratore di Manhattan collaborano per smascherare le attività illegali di alcune importanti banche.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Edward Zwick, Blood Diamond – Diamanti di sangue, con Leonardo DiCaprio. Sierra Leone, 1999. Nel pieno della guerra civile per il controllo delle miniere di diamanti, un ex mercenario, un pescatore e una giornalista incrociano i loro destini.