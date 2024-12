Reazione a Catena, le nuove campionesse sono Le Diplomatiche: età, lavoro e quanto hanno vinto

È durata 24 ore l’esperienza de I Polpi di Terra a Reazione a Catena, sconfitti da Le Diplomatiche nella puntata di venerdì 30 agosto. I campioni del quiz cambiano per il secondo giorno consecutivo.

Reazione a Catena Le Diplomatiche, chi sono le nuove campionesse

A dar vita al trio Le Diplomatiche, nuovo team al vertice di Reazione a Catena, ci sono le tre giovani Giulia, Giorgia e Jessica. È quest’ultima che è stata scelta per ricoprire il ruolo di portavoce. In quanto tale, afferma: “Io e Giorgia siamo di Venezia, mentre Giulia è di Brescia. Siamo studentesse di relazioni internazionali ed è da qui che viene il nostro nome. In realtà, però, siamo ben poco diplomatiche“.

La squadra, come già detto, ha avuto la meglio su I Polpi di Terra. Leonardo, Daniele e Luigi hanno perso al primo appuntamento da campioni in carica. Nonostante la brevità dell’esperienza, comunque, non tornano a Torino, città nella quale vivono, a mani vuote. Nel gioco finale dello scorso 29 agosto, infatti, hanno vinto 1118 euro.

Come è andata la partita

Il confronto fra Le Diplomatiche e I Polpi di Terra a Reazione a Catena del 30 agosto è stato molto equilibrato. Nonostante ciò, Le Diplomatiche hanno mostrato un’ottima preparazione, riuscendo a mettere da parte un montepremi provvisorio di 75 mila euro. Poco distanti i campioni in carica, fermi a 66 mila euro.

I Polpi di Terra hanno avuto la possibilità di rispondere alla Zot. Grazie ad una intuizione di Leonardo, che ha individuato la risposta corretta, i tre hanno guadagnato cinque secondi di tempo in più da utilizzare ne L’Intesa vincente. In tale manche, però, la compagine non è riuscita a sfruttare al meglio il bonus di tempo. A causa di alcuni gravi errori, dovuti probabilmente alla troppa emozione, il team ha chiuso con cinque punti. Le Diplomatiche, dopo un inizio incerto, hanno indovinato varie combinazioni, compreso un raddoppio, che ha permesso loro di individuare otto termini e di vincere la puntata.

Reazione a Catena Le Diplomatiche, il gioco finale

Le Diplomatiche sono giunte al gioco finale di Reazione a Catena con un budget provvisorio di 113 mila euro. Una cifra, questa, che ne L’Ultima catena è scesa a 3532 euro, a causa dei tanti errori commessi. Ne L’Ultima parola, le tre hanno deciso di dimezzare la somma per l’acquisto del terzo elemento. Per vincere i 1766 euro in palio, Giulia, Giorgia e Jessica hanno dovuto individuare la parola vincente con Co iniziale ed O finale, da associare a Dente e Frutta. Dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato su Cotto, riuscendo a vincere il montepremi.