Pubblicità Bauli 2024: regista, il lievito madre Futura e lo spot che diventa cinema

È un piccolo cortometraggio, fra l’altro ben riuscito, la pubblicità 2024 di Bauli. La società che realizza prodotti da forno, fondata nel 1922, ha dedicato il nuovo spot al lievito madre.

Pubblicità Bauli 2024, il cast tecnico coinvolto

Molto importante il cast tecnico coinvolto da Bauli per la nuova campagna comunicativa. Le società che hanno realizzato la produzione sono Leagas Delaney e Think Cattleya. La regia, invece, è di Pietro Castellitto, che nonostante la sua giovane età (classe 1991) ha all’attivo già un David di Donatello ed un Nastro d’Argento, entrambi vinti per aver diretto il film I Predatori.

La musica che accompagna la pubblicità della Bauli è di Boosta, nome d’arte di Davide Dileo, che ha arrangiato Futura di Lucio Dalla. Il sound logo e la logo animation sono entrambi firmati da Inarea Identity Design. Il promo intitolato Futura La magia più attesa ha una durata di un minuto. Ha debuttato il 25 agosto ed è solo il primo di una campagna comunicativa che terrà compagnia al pubblico per i prossimi mesi. I seguenti capitolo sono incentrati sui principali prodotti della gamma Bauli, a partire da Buondì nel mese di settembre.

La descrizione dello spot

All’interno di un laboratorio Bauli rigorosamente tutto lilla, colore simbolo dell’azienda, una serie di maestri panificatori sono al lavoro per realizzare i prodotti alimentari. Una volta creati gli impasti, i pasticceri abbandonano il laboratorio ed attendono che avvenga una “piccola grande magia”.

Si tratta della lievitazione, momento che permette allo spot di focalizzarsi sul lievito madre. Quest’ultimo, nella produzione, prende il nome di Futura ed è interpretato dall’attrice Margherita Buoncristiani, la cui voce fuoricampo sottolinea: “Sono Futura, il lievito madre di Bauli. Ho più di 100 anni e questa è casa mia. Qui tutti si prendono cura di me, ma è quando rimango da sola che ho tutto il tempo per fare le magie. E così, ogni giorno, posso creare qualcosa di unico e speciale”.

Pubblicità Bauli 2024, la recensione

Regia, scenografia e musiche: funziona tutto alla perfezione nella nuova pubblicità 2024 di Bauli. L’idea di dar vita al personaggio di Futura, personificazione del lievito madre, permette all’azienda di incentrare la narrazione sulla propria storia, oramai centenaria. Inoltre, esalta l’autenticità e l’artigianalità dei propri prodotti, quasi come se fosse un antico forno di famiglia e non una multinazionale con oltre mille dipendenti e presente anche sul mercato estero.

A differenza di quel che avviene solitamente, quando le promozioni si focalizzano su un determinato prodotto, qui è il marchio nel suo complesso ad essere protagonista. Fondamentali, come già detto, sono la regia, la scenografia e la musica, che mescolandosi fra loro creano delle atmosfere magiche, quasi oniriche. Pubblicità e cinema si fondono e proiettano, per un minuto, il telespettatore in un mondo fiabesco.