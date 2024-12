Reazione a Catena, i nuovi campioni sono I Piantini: chi sono, età, lavoro e quanto hanno vinto

Si chiamano I Piantini i nuovi campioni di Reazione a Catena. Il trio, nella trasmissione in onda tutti i giorni su Rai 1 con la conduzione di Pino Insegno, è riuscito ad avere la meglio su Le Diplomatiche.

Reazione a Catena I Piantini, chi sono i nuovi campioni

Ad animare I Piantini, nel corso dell’avventura a Reazione a Catena, ci sono i tre giovani ragazzi Filippo, Simone e Francesco. Quest’ultimo ha ricevuto l’incarico di portavoce, motivo per il quale, interrogato dal padrone di casa, ha raccontato: “Siamo originari di Umbertide, un piccolo paese in provincia di Perugia. Abbiamo deciso di chiamarci in questo modo perché il piantino è una frase scaramantica, che si utilizza quando si dice qualcosa con lo scopo di ottenere l’effetto contrario”.

Come già preannunciato, I Piantini sono riusciti ad avere la meglio su Le Diplomatiche. Quest’ultimo team, formato da Giulia, Jessica e Giorgia, ha ottenuto il vertice del quiz lo scorso 30 agosto. Nelle poche puntate effettuate da campionesse sono riuscite a vincere un montepremi complessivo di circa 25 mila euro.

Come è andata la partita

La partita fra Le Diplomatiche e I Piantini è stata molto equilibrata, soprattutto nelle fasi iniziali. Con il passare delle manche, infatti, le campionesse sono riuscite a prendere il sopravvento, chiudendo con un jackpot provvisorio di 91 mila euro. Decisamente più basso il montepremi degli sfidanti, fermo a 54 mila euro.

I Piantini hanno avuto, per tale motivo, la possibilità di rispondere alla Zot, riuscendo ad individuare la catena di parole ed ottenendo i cinque secondi in più di tempo da utilizzare ne L’Intesa vincente.

In quest’ultima fase, I Piantini sono stati bravi. Nonostante l’evidente e comprensibile emozione, infatti, i tre sono riusciti ad individuare sei parole. Le Diplomatiche, solitamente molto brave, hanno invece avuto più di qualche difficoltà. A pochi secondi dal termine, hanno commesso un errore in un raddoppio, che le ha definitivamente condannate alla sconfitta.

Reazione a Catena I Piantini, il gioco finale

I Piantini sono riusciti ad arrivare al gioco finale di Reazione a Catena con un montepremi provvisorio di 90 mila euro. Una cifra, questa, che durante L’Ultima catena è rimasta intatta, grazie anche ad un’ottima gestione dei jolly.

Ne L’Ultima parola, i tre hanno deciso di dimezzare il montepremi per acquistare il terzo elemento. Esso, per un valore di 45 mila euro, ha Qu come iniziale ed I come finale, da associare a Solo e a Puffo. Dopo qualche secondo di riflessione, il trio ha deciso di puntare su Quadrifogli. La parola che avrebbe permesso loro di vincere, però, era Quattrocchi.