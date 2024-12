Bake Off Italia 2024, la prima puntata: iniziano le selezioni

Venerdì 6 settembre è in onda la prima puntata di Bake Off Italia 2024. Lo show, giunto alla dodicesima edizione, è trasmesso dalle 21:20 circa, su Real Time.

Bake Off Italia 2024 prima puntata, l’arrivo di Iginio Massari nella prova tecnica

La nuova edizione di Bake Off Italia, al via oggi, 6 settembre, con la prima puntata, è una produzione originale di Banijay Italia, che ha realizzato il format per conto di Warner Bros. Discovery. Al timone della trasmissione, ancora una volta, c’è Benedetta Parodi, che guida il programma sin dal suo debutto nel nostro paese, che è avvenuto nel 2013.

Al suo fianco è riconfermato il trio di giudici già presente nella scorsa edizione. Nonostante le tante indiscrezioni circolate in estate, dunque, torna in primis Damiano Carrara, all’ottavo anno consecutivo in tale ruolo. Coinvolto il pasticcere Tommaso Foglia, che è entrato nella famiglia di Bake Off durante la decima edizione. Infine, c’è Ernst Knam, che come Benedetta Parodi è protagonista della trasmissione sin dall’esordio nel nostro paese.

A loro, si unisce uno dei pasticceri italiani più famosi, ovvero Iginio Massari. Il Maestro Pasticcere, in ogni appuntamento, è il superospite durante le prove tecniche, portando sotto il tendone la sua grande esperienza e il suo sguardo tecnico.

Dove sono girate le puntate e la programmazione tv dello show

Bake Off Italia 2024, al via con la prima puntata nel prime time di Real Time di venerdì 6 settembre, è ambientata nella suggestiva cornice di Villa Borromea d’Adda, ad Arcore, uno dei gioielli artistici della Lombardia. Il tema della nuova edizione è l’Olimpo della pasticceria. Un argomento, questo, che è stato scelto per sottolineare come il programma contenga, al proprio interno, il meglio della pasticceria italiana.

Bake Off Italia 2024 prima puntata, si parte con le selezioni

Grande novità rispetto agli anni passati, le prime due puntate di Bake Off Italia 2024 partono con le selezioni. Il pubblico a casa, infatti, conoscerà i nomi dei quattordici concorrenti solamente al termine del prossimo appuntamento, in onda il 13 settembre. Fino a quel momento, trenta aspiranti pasticceri provano a convincere i giudici, presentando in primis dei dolci che sono dei loro cavalli di battaglia.

Nell’edizione in partenza oggi, ogni puntata è articolata in tre, differenti manche. La prima è quella creativa, nella quale i concorrenti reinventano grandi classici della pasticceria. C’è la prova tecnica, nella quale gli sfidanti devono palesare manualità ed abilità e che è giudicata con il consueto assaggio al buio da parte dei giurati. Infine, attesa la prova a sorpresa, che testa l’estro degli aspiranti pasticceri, che devono realizzare sfide coreografiche.