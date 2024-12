Stasera in tv domenica 8 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 8 settembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 8 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il programma musicale Semplicemente Fiorella. Fiorella Mannoia celebra i suoi 70 anni a Roma, tra le secolari mura delle Terme di Caracalla. Un evento ricco di musica, con una scaletta ricca di memorabili duetti con amici e colleghi. Tra gli altri, Claudio Baglioni, Ligabue, Enrico Ruggeri, Ron, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni e Gigi D’Alessio.

Su Rai2, alle 20.35, Sport: Paralimpiadi di Parigi. Allo Stade de France di Parigi cala il sipario sui Giochi Paralimpici. Al centro della cerimonia di chiusura, che si annuncia nel segno dell’elettronica, un grande concerto che riunisce 24 artisti e dj, tra cui Jean-Michel Jarre. Si parte con la sfilata degli atleti e il passaggio di consegne a Los Angeles.

Su Rai3, alle 20.35, l’attualità con Presa diretta. Nella seconda puntata Riccardo Iacona ci accompagna in un lungo viaggio attorno ai confini più caldi, al seguito della più grande esercitazione Nato degli ultimi decenni. Così facendo il giornalista cerca di dare una risposta alla domanda: “Perché è così difficile costruire un esercito comune in Europa?”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Un’altra domenica sera con Giuseppe Brindisi, rimasto al timone del suo talk di approfondimento per tutta l’estate. Presto però anche per “Zona bianca” arriverà una pausa: nel mese di ottobre, infatti, nella prima serata domenicale di Rete 4 è previsto il raddoppio di “E’ sempre Cartabianca”.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis, Cahit Gok. Deva rifiuta i soldi di Gulcemal (Murat Unalmis) e pretende che, nell’arco di tre giorni, lui trovi prove concrete del suo presunto operato come spia di Zafer. Gulcemal chiede a Yelda di fornirgli il video dell’arrivo di Deva a casa di Zafer. Emrullah scopre la domestica mentre cerca il file sul computer.

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show Motel Forest. La nuova edizione di “Italia Uno On Stage” si apre con lo spettacolo di Mago Forest, che si cala nei panni del titolare di un motel che porta il suo nome. Il surreale mago, durante la serata organizzata per la sua selezionata clientela, usa la sua abilità per affrontare i molteplici aspetti dell’esistenza.

Su La7, alle 21.15, il programma Eden. Anche nella quinta edizione, che prosegue stasera con una nuova puntata, Licia Colò ha un occhio attento e vigile verso la salute del nostro pianeta e le nuove sfide per combattere il cambiamento climatico e l’inquinamento.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Seconda puntata del meglio dell’edizione numero 13, la prima prodotta per Disney+ e in seguito trasmessa da Tv8. In giuria ritroviamo Khaby Lame, la persona più seguita al mondo su TikTok con quasi 163 milioni di followers.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Dopo la puntata sui ristoranti, Francesco Panella è tornato a Bangkok per cercare stavolta le migliori trattorie italiane. Come sempre, può avvalersi dell’aiuto di tre connazionali locali che, in questo caso, vivono nel capitale della Thailandia.

I film di questa sera domenica 8 settembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2019, di Charles Martin Smith, Un viaggio a quattro zampe. Belle, come femmina da caccia, viene portata via dai suoi padroni perché ritenuta pericolosa. Percorrerà chilometri, dal Colorado all’Arizona, per ritrovare la sua amata famiglia.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Hans Petter Moland, Un uomo tranquillo, con Liam Neeson. Nels è un uomo tranquillo che lavora come spazzaneve in Colorado. La sua vita ha una brusca svolta quando il figlio viene ucciso da un boss della droga locale. Si armerà per vendicarlo.

Su Iris, alle 21.10, il film storico del 1995, di e con Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido. Scozia, XIII secolo. Dopo che la moglie è stata uccisa dagli inglesi, William Wallace si mette alla testa dei rivoltosi e diventa ben presto un eroe nazionale.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia di Carlo Verdone, Viaggi di nozze, con Carlo Verdone, Claudia Gerini, Veronica Pivetti. Le vicende di tre coppie di sposini, con protagonista Carlo Verdone. Tra loro c’è il coatto Ivano, che frequenta le discoteche con la moglie Jessica, facendo sesso ovunque.

Stasera in tv domenica 8 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1996, di Anthony Minghella, Il paziente inglese, con Ralph Fiennes. Toscana, Seconda Guerra Mondiale. Un’infermiera accudisce un uomo sfigurato e in fin di vita dopo un incidente aereo. Lui le racconta il suo grande amore per Katherine.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, di Dean DeBlois, Dragon Trainer – Il mondo nascosto. Hiccup è diventato il sovrano di Berk, un regno dove uomini e draghi vivono insieme. Ma un’oscura minaccia lo costringe a partire insieme a Sdentato alla ricerca del Mondo Nascosto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film commedia del 2019, di F. Gary Gray, Men in Black: International, con Tessa Thompson, Chris Hemsworth. Dopo aver assistito da bambina a un incontro tra entità aliene e i Men in Black, Molly ha solo un sogno: diventare un membro del team. Alla fine ci riesce.