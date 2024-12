Timeline 2024-2025, Marco Carrara su Rai 3 con la nuova edizione: tante novità e gli ospiti

Sono tante le novità presenti nell’edizione 2024-2025 di Timeline. Il programma, come di consueto, è in onda su Rai 3 la domenica mattina, a partire dalle ore 10:30 circa.

Timeline 2024-2025, al timone Marco Carrara

Timeline, con l’ennesima riconferma per la stagione 2024-2025, si consolida come uno dei format più longevi della terza rete della TV di Stato. Quella al via oggi, infatti, è l’ottava edizione. La prima, all’epoca intitolata Timeline Focus, ha esordito oramai sei anni fa, nel settembre del 2018. Da quel momento in poi, la trasmissione ha sempre intrattenuto ed informato il pubblico nelle mattine domenicali, ottenendo con il tempo degli ascolti in crescita.

Al timone di Timeline, anche nell’edizione 2024-2025, torna Marco Carrara, padrone di casa sin dall’appuntamento d’esordio. Il giornalista, classe 1992, è il presentatore più giovane attualmente in onda in Rai. L’esordio assoluto è arrivato nel 2011, quando era fra gli analisti di TV Talk. La consacrazione definitiva, però, c’è stata nel 2017, quando assume il ruolo di co-conduttore ed inviato ad Agorà.

L’arrivo del pubblico e la maggior durata delle puntate

L’edizione 2024-2025 di Timeline porta con sé numerose novità. La prima riguarda le grafiche e lo studio, entrambi completamente rinnovati. In onda tutte le settimane in diretta dallo Studio 3 di Saxa Rubra, i vari appuntamenti possono godere di una durata maggiore. Il programma, infatti, rimane in onda su Rai 3 per circa 35 minuti, ovvero un quarto d’ora in più rispetto a quanti accadeva in passato. Ciò permette al padrone di casa, ogni settimana, di accogliere due ospiti e non più uno soltanto.

Invariati gli obiettivi di Timeline. Il format, infatti, mira ad analizzare i temi della settimana appena conclusa, approfondendo l’impatto che le varie discussioni hanno avuto sui social network. Per tale motivo, Marco Carrara mostra le discussioni più virali sui social, ma anche i meme, le vignette satiriche e i video finiti in tendenza.

Timeline 2024-2025, chi sono gli ospiti della prima puntata

Durante la prima puntata di Timeline 2024-2025 è intervistato Valerio Nicolosi. Quest’ultimo è un noto fotoreporter, che promuove il libro C’era una volta Gaza. Il tomo, acquistabile in tutte le librerie dal 3 settembre scorso, racconta, attraverso storie ed immagini, la grave situazione economica e sanitaria presente oramai da mesi in Palestina. In seguito, si cambia decisamente tono grazie al faccia a faccia che il conduttore ha con Valentina Barbieri. Comica ed imitatrice, nota sui social per le sue parodie di Francesca Fagnani, Chiara Ferragni ed Ilary Blasi, presto debutta al cinema con la pellicola Come far litigare mamma e papà.