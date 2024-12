Una Stella in Cucina, l’8 settembre su Food Network il nuovo format di Stella Menna

Domenica 8 settembre debutta il nuovo cooking show intitolato Una Stella in Cucina. Il programma, novità assoluta dei palinsesti, è visibile su Food Network, sul canale 33 del digitale terrestre, a partire dalle ore 10:00.

Una Stella in Cucina, chi è la conduttrice

La protagonista di Una Stella in Cucina è la giovane Stella Menna. Quest’ultima ha 34 anni ed è originaria di Roma. Da sempre grande appassionata per la cucina, ha un lungo passato nel mondo dello sport professionista. La padrona di casa, che esordisce in tale ruolo in questo programma, a soli 18 anni era una tennista molto promettente, al punto da essere riuscita ad arrivare al 300esimo posto nella classifica mondiale.

Tuttavia, pochi mesi dopo questo importante traguardo, Stella Menna ha dovuto abbandonare definitivamente le ambizioni sportive. A causa di problemi fisici, infatti, si è dovuta reinventare, cambiando strada. Oggi, è laureata in economia. La svolta, per lei, è arrivata quando ha aperto il profilo Instagram intitolato proprio Una Stella in Cucina. Oggi, la sua pagina è molto popolare, essendo seguita da oltre 800 mila fan.

Il co-conduttore è il marito Federico

Una Stella in Cucina è una produzione originale della società Me Production. Essa lo ha realizzato per conto di Warner Bros. Discovery. Salvo modifiche improvvise di programmazione, Food Network trasmette due puntate alla settimana dello show, nella collocazione oraria della domenica mattina. Ogni appuntamento ha una durata di circa 30 minuti e si concentra su un determinato tema. Le puntate, dopo essere state trasmesse in tv, sono disponibili in streaming tramite l’applicazione Discovery+.

Stella Menna, nel suo debutto in televisione, non sarà da sola. Al suo fianco, infatti, potrà contare sulla presenza del marito Federico. Quest’ultimo è da sempre il primo fan di Stella, avendola convinta ad iniziare la sua avventura da food blogger. Negli episodi, il coniuge assaggia i patti realizzati dalla padrona di casa e si dedica alla pulizia della cucina.

Una Stella in Cucina, le ricette per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto

Stella Menna, in Una Stella in Cucina, propone al pubblico una serie di ricette semplici, ma gustose. Si tratta di preparazioni spesso legate alla tradizione e veloci, perfette per le persone che, pur stando gran parte della giornata fuori casa, non vogliono comunque rinunciare alla buona cucina. Nel debutto di domenica 8 settembre, Stella e il marito Federico portano in tavola piatti tipici della Capitale, seppur rivisitati per l’occasione.