X Factor 2024 conferenza stampa, Giorgia: “Ce la metterò tutta, non potrei mai fare la giudice”

Martedì 10 settembre, dalle 12:00, si è svolta la conferenza stampa di X Factor 2024. Il talent musicale parte giovedì 12 settembre, alle 21:15 su Sky Uno. Le prime puntate, come di consueto, sono dedicate alle Audizioni. All’incontro partecipa la conduttrice Giorgia. Con lei, ci sono i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e Manuel Agnelli.

X Factor 2024 conferenza stampa, inizia l’incontro

Inizia la conferenza stampa di X Factor 2024. Il primo a prendere la parola è Manuel Agnelli: “Noi giudici siamo stati capaci di discutere, senza mai cadere in volgarità. Non mi sono mai divertito tanto come quest’anno, dobbiamo fare di tutto per mantenere intatto questo spirito anche nella fase dei Live, dove inevitabilmente c’è un clima di competizione maggiore“.

Paola Iezzi prosegue: “Amo da sempre X Factor, uno dei pochi programmi in cui si parla veramente di musica. Discutere di musica, anche nel modo tecnico, non annoia, ma anzi crea interesse se si utilizza un linguaggio corretto. Credo che X Factor crei uno spazio unico, da difendere a tutti i costi. Come ha detto Manuel, la cosa che apprezzo di più è il clima che si è creato fra noi”.

La conferenza stampa di X Factor 2024 va avanti con Achille Lauro: “Affronto il ruolo da giudice in modo anarchico e sovversivo, non mi interessa la grande voce ma l’unicità. Oggi, gli artisti che sopravvivono solo quelli che riescono a differenziarsi dagli altri”. Il primo giro di dichiarazioni dei giudici termina con Jake La Furia: “Vengo qui per dire ciò che mi viene in mente. Tratto le persone con schiettezza, che delle volte è scambiata per brutalità. Ma preferisco dire delle verità, non mi piace dare delle false speranze. Ho cercato di portare con me artisti in grado di lavorare a 360°“.

Le parole della conduttrice Giorgia

Durante l’incontro, parla la nuova conduttrice di X Factor 2024, ovvero Giorgia: “Da sempre amo mettermi in gioco. Negli ultimi tempi mi sono cimentata in altre esperienze da questo tipo, soprattutto quella con Amadeus al Festival di Sanremo. Inoltre, sono sempre stata fan di X Factor. Io ce la metto tutta. Io sono molto empatica e per questo non potrei mai fare la giudice“.

Antonella D’Errico di Sky sottolinea: “Quest’anno c’è grande sintonia ed energia. Il cast di quest’anno è una nostra scommessa: cercavamo una giuria ed una condizione nuova. I cinque artisti, ma ancora prima persone, possono accogliere soprattutto i giovani. Sarà una grande festa della musica, una competizione molto divertente che culminerà in Piazza Plebiscito a Napoli”.

Marco Tombolini di Fremantle Italia: “Siamo felicissimi per la presenza di Giorgia come conduttrice, ci tengo a ringraziare il sindaco di Napoli per la collaborazione. Le persone che lavorano alla realizzazione di questa edizione di X Factor sono circa 400“.

X Factor 2024 conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa di X Factor 2024 iniziano le domande dei giornalisti. La prima riguarda il futuro del talent. D’Errico risponde: “Lo show è fra i contenuti top di Sky. Ogni volta che va in onda è molto discusso sui social. Credo sia necessario lavorare per rinnovare quei format che le persone reputano dei porti sicuri. X Factor fa parte della nostra ossatura. Per quanto riguarda la capacità di scovare talenti, la trasmissione è come una squadra di calcio: qualche anno va bene, altri anni va meno bene. Siamo orgogliosi di aver lanciato artisti come i Maneskin, ma sarebbe impossibile pensare di riuscire a scovare cantanti del genere in ogni edizione”.

Giorgia, interrogata in merito, chiarisce: “Io ed Emmanuel Lo non abbiamo problemi a lavorare io ad X Factor e lui ad Amici. Ci lamentiamo della stanchezza reciproca. L’unico problema è che entrambi lavoreremo il giovedì ed abbandoneremo un figlio… (ride)“. Ogni giudice afferma ciò che per loro è l’X Factor. Per Paola Iezzi è “il compendio fra ciò che si ha dentro e ciò che arriva a chi ascolta“. Achille Lauro ricerca il “kamizake della musica“. Per Jake La Furia è la “capacità di emergere in mezzo a tanti talenti“. Manuel Agnelli, infine, sottolinea: “Cerco la personalità“. Termina qui l’incontro.