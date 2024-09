La fisica dell’amore, dal 10 settembre su Rai 2 la seconda edizione: ospiti Chiambretti e Lamborghini

Martedì 10 settembre, su Rai 2, inizia la seconda edizione de La fisica dell’amore. Il programma, fra le novità più apprezzate nella scorsa stagione sulla seconda rete della TV di Stato, è visibile dalle 23:25 circa.

La fisica dell’amore seconda edizione, al timone torna Vincenzo Schettini

Al timone de La fisica dell’amore, anche nella nuova edizione, c’è Vincenzo Schettini. Il professore di fisica è uno dei volti più amati sui social. Qui, infatti, cura un profilo in cui parla di scienza e che è seguito da decine di migliaia di persone, molte delle quali sono giovani. Oltre ad essere il conduttore, Schettini è autore del format, che ha realizzato in collaborazione con Luca Masci, Annalisa Montaldo, Martino Migli e Gabriele Di Marzo. In studio, insieme al conduttore, c’è il giovane pianista Angelo Santirocco, che cura le pagine dedicate al mondo della musica.

La conferma de La fisica dell’amore per una seconda edizione è stata una scelta quasi obbligata in casa Rai, dopo gli ottimi ascolti ottenuti nella scorsa stagione, composta da sei appuntamenti. Essi hanno convinto una media di 485 mila telespettatori, per una share del 6,35%.

I temi del programma

Come di consueto, La fisica dell’amore si concentra sui temi scientifici, qui affrontati in modo semplice e comprensibile. Immancabili gli oramai iconici esperimenti, che Schettino propone oramai da tempo sulle sue pagine social. Inoltre, ogni puntata è dedicata ad un specifico argomento, con il quale il conduttore dialoga con i vari ospiti che si alternano in studio. Al termine della discussione, Schettini segna su una lavagna i tre punti chiave emersi durante l’appuntamento e sui quali il pubblico a casa è invitato a riflettere.

Al centro del debutto della seconda edizione de La fisica dell’amore ci sono gli inizi. Essi sono intesi sia come inizi che come ripartenze, riferiti nella vita scolastica e in quella privata.

La fisica dell’amore seconda edizione, gli ospiti della prima puntata

Sono tanti gli ospiti-studenti che presenziano nella prima puntata de La fisica dell’amore. Atteso il conduttore Pietro Chiambretti, che a breve torna in onda, su Rai 3, con il programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi. C’è Tommaso Marini, prossimo concorrente di Ballando con le stelle e campione olimpico di scherma. Spazio ad Elettra Lamborghini, che esegue il suo nuovo brano intitolato Dire, fare, baciare. Ad arricchire il dibattito c’è Benedetta Rossi, volto televisivo di Food Network e seguita da milioni di persone sui social. Infine, coinvolta la speaker radiofonica Ema Stokholma.