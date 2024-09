Attentati 11 settembre, la programmazione tv del 2024: tanti speciali sulle reti Rai, La7 e Sky

Mercoledì 11 settembre 2024 si celebra il ventitreesimo anniversario dai drammatici attentati che, nel 2001, colpirono le Torri Gemelle, il Pentagono e la Pennsylvania e per l’occasione varie reti modificano la programmazione tv. Fra le più attive c’è La7. La rete dedica spazio alla ricorrenza già nella giornata odierna.

Attentati 11 settembre programmazione tv 2024, il 10 settembre su La7 una prima serata ad hoc

Come ogni anno, anche l’11 settembre del 2024 la televisione italiana rende omaggio alle migliaia di vittime causate dagli attentati che hanno colpito gli Stati Uniti. Gli attacchi aerei, coordinati fra loro, hanno causato oltre 3 mila fra morti e dispersi. Migliaia le persone ferite. Si tratta di uno degli atti terroristici più gravi dell’età contemporanea, che ha provocato varie conseguenze. Fra esse, c’è l’avvio della guerra fra gli USA e i talebani in Afghanistan.

Le prime modifiche alla programmazione tv arrivano già oggi, martedì 10 settembre. La7, in primis, propone in prima serata il film World Trade Center. La pellicola racconta la lotta per la sopravvivenza di alcune persone rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo delle Torri Gemelle. Segue, alle 23:30, il documentario 11 Settembre minuto per minuto, che ricostruisce tutto ciò che è avvenuto in quella drammatica giornata.

Gli altri speciali del 10/09

Ma La7 non è l’unica emittente ad aver effettuato modifiche ai propri palinsesti in vista dell’anniversario degli attentati dell’11 settembre. Su Rai Storia, rete visibile sul canale 54 del digitale terrestre, dalle 21:10 c’è il documentario intitolato Gli aerei dell’11 settembre. Su NOVE, sempre in prime time, spazio a 11 Settembre Io c’ero, produzione della BBC che analizza ciò che è avvenuto mediante i filmati amatoriali, realizzati dalle tante persone che hanno assistito, in tempo reale, a ciò che stava avvenendo.

Attentati 11 settembre programmazione tv 2024, i contenuti del mercoledì

Poche le modifiche alla programmazione tv nella giornata di mercoledì 11 settembre. In primis, su Sky Documentaries (visibile sul canale 121 di Sky), in prima serata è proposto 11 settembre All’ombra delle Torri Gemelle, che raccoglie la testimonianza degli studenti che, all’epoca dei fatti, frequentavano la Stuyvesant High School, situata a poca distanza da Ground Zero. Segue, dalle 22:00, il documentario Cosa è successo l’11 settembre.

In seconda serata su Rete 4, subito dopo la fine della prima puntata del talk Fuori dal coro, spazio al documentario intitolato 11 settembre Trappola di fuoco. La produzione, diretta da Frederic Tonolli e risalente al 2020, ricostruisce gli attentati mediante la testimonianza di cinque sopravvissuti.