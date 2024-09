I Leoni di Sicilia prima puntata su Rai 1: trama, cast e curiosità

Martedì 10 settembre, su Rai 1, è in onda la prima puntata de I Leoni di Sicilia. La serie tv italiana è trasmessa in prime time, dalle 21:25 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

I Leoni di Sicilia prima puntata, regista e dove è girata

I Leoni di Sicilia è realizzata da Lotus Production e Compagnia Leone Cinematografica. Il regista è Paolo Genovese, che dopo i tanti successi cinematografici è alla sua prima direzione in una produzione seriale. La sceneggiatura, invece, è scritta da Stefano Sardo e Ludovica Rampoldi.

La trama de I Leoni di Sicilia è ispirata ai romanzi di Stefania Auci e la prima stagione è composta da otto episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa un’ora. Rai 1, salvo modifiche ulteriori di palinsesto, ne trasmette due alla settimana, nel prime time del martedì. Le riprese si sono svolte in Sicilia.

La serie ha debuttato nell’autunno dell’anno scorso su Disney+. Quello sulla TV di Stato è il primo passaggio televisivo in chiaro. La fiction è stata premiata ai Nastri d’Argento come la Miglior Serie Drammatica e per il Miglior Attore Protagonista. Un riconoscimento, quest’ultimo, che è andato a Michele Riondino.

I Leoni di Sicilia prima puntata, la trama

La trama de I Leoni di Sicilia inizia nel 1800. La famiglia Florio vive in Calabria quando un disastroso terremoto distrugge la loro casa. Rimasti oramai senza niente, i fratelli Paolo e Ignazio, accompagnato dalla moglie Giuseppina e dal figlio Vincenzo, cambiano vita e si recano a Palermo. Nella città siciliana aprono un negozio di spezie, che ottiene grande successo. Ben presto, Paolo ed Ignazio diventeranno due fra gli uomini più ricchi della città.

Spoiler finale

Tutto cambia, durante la serie, quando Paolo si ammala di tubercolosi e muore. Ignazio, ritrovatosi da solo, cresce Vincenzo come se fosse suo figlio e gli insegna il mestiere. Non appena diventa grande, il nipote diventa il braccio destro del protagonista, che nel frattempo si avvicina sempre di più a Giuseppina, di cui è stato da sempre innamorato. I due iniziano una relazione segreta, stando attenti a non farsi scoprire da Vincenzo. La situazione economica e sociale della Sicilia, intanto, sta peggiorando in modo drammatico.

I Leoni di Sicilia prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Leoni di Sicilia, serie tv italiana che debutta, in chiaro, su Rai 1 nella giornata di oggi, martedì 10 settembre.