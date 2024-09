Il Castello delle Cerimonie 2024, la seconda puntata: la comunione di Salvatore

Venerdì 13 settembre, Real Time propone la seconda puntata de Il Castello delle Cerimonie 2024. Lo show è trasmesso in seconda serata, subito dopo la fine dell’appuntamento di Bake Off Italia.

Il Castello delle Cerimonie 2024 seconda puntata, la comunione di Salvatore

Il Castello delle Cerimonie 2024, produzione originale della società B&B Film, è condotto da Imma Polese e dal marito Matteo Giordano. Quella odierna è l’ottava edizione, che è composta da quindici appuntamenti inediti. Ognuno di questi ha una durata di circa 30 minuti ed è reso disponibile in anteprima streaming su Discovery+.

Le puntate sono ambientate nella suggestiva location del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. Lo show ha Eleonora De Angelis nel ruolo di narratrice. La sigla è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco. Nella puntata odierna è organizzata la festa per la comunione di Salvatore.

Chi sono i protagonisti

Durante la seconda puntata de Il Castello delle Cerimonie 2024 sono raccolte le dichiarazioni dei famigliari di Salvatore. Il primo a parlare è il padre Giuseppe. Quest’ultimo afferma: “Noi, per lavoro, ci occupiamo di fiere, feste e mercati, in quanto facciamo gli ambulanti. Per la cerimonia abbiamo scelto il castello perché si adatta al nostro stile. Noi, infatti, siamo un po’ pacchiani“. Gina, la mamma del festeggiato, aggiunge: “Salvatore sta imparando il lavoro dal padre. La loro è un’attività che si tramanda da generazioni“.

Come prevede il format, sono seguiti i protagonisti in ogni fase dell’organizzazione della cerimonia, a partire dalla scelta degli abiti. La sera prima dell’importante celebrazione, fuori dalla casa del festeggiato, Salvatore riceve una sorpresa. Per lui c’è una serenata, con tanto di fuochi d’artificio e musica neomelodica dal vivo.

Il Castello delle Cerimonie 2024 seconda puntata, le richieste a Matteo Giordano

Nel corso della seconda puntata de Il Castello delle Cerimonie 2024, il protagonista Salvatore, accompagnato dai suoi genitori e dal resto della sua famiglia, giunge nella struttura per un primo sopralluogo. In tale occasione ha un incontro con Matteo Giordano, al quale formula alcune richieste relative al party. I festeggiati vorrebbero svolgere un pranzo. Tale pasto dovrà avere un menù da matrimonio, con un aperitivo a base di hot dog, tanti antipasti, due primi di mare di cui uno con l’astice ed altrettanti secondi. Salvatore, inoltre, vorrebbe poter mangiare la tipica pasta, patate e provole, servita all’interno di una forma di parmigiano. Il piccolo, infine, desidera entrare trascinando un carretto con le pannocchie.