TIM Music Awards 2024, il 13 e il 14 settembre su Rai 1: nel cast Mango, Pezzali, Cocciante e Nannini

Anche l’estate del 2024 termina, televisivamente parlando, con il TIM Music Awards. L’oramai tradizionale appuntamento con la musica, giunto alla diciottesima stagione, è visibile su Rai 1 in due prime serate, previste nel prime time del 13 e del 14 settembre.

TIM Music Awards 2024, i conduttori e la location

I TIM Music Awards 2024 sono condotti dalla consueta coppia composta da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada. I due sono al timone dello show per il tredicesimo anno di fila. Oltre che in televisione, entrambe le serate sono fruibili in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Per ciò che concerne le radio, è possibile seguire lo show in diretta su Rai Radio 2, che è l’emittente radiofonica ufficiale dell’evento insieme a Radio Italia Solo musica italiana.

I TIM Music Awards si svolgono presso l’Arena di Verona. La suggestiva location, scelta ancora una volta per l’evento, è sold out in entrambe le date. La società che ha lavorato alla realizzazione del programma è la Friends TV.

Nelle due puntate sono premiati i protagonisti della musica italiana

Durante le due puntate del TIM Music Awards 2024 sono assegnati i principali riconoscimenti ai protagonisti della musica italiana. In primis sono premiati gli album che hanno raggiunto la certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino fra settembre 2023 e quello 2024.

Inoltre, sono assegnati i riconoscimenti ai singoli rilasciati nello stesso periodo di tempo e che hanno ottenuto la certificazione di Multiplatino. Infine, come da tradizione, spazio alle premiazioni legate alle certificazioni Siae Oro, Platino e Diamante per i tuor che hanno raggiunto rispettivamente i 100 mila telespettatori, i 200 mila e i 300 mila.

Sul palco dell’Arena di Verona, oltre agli artisti, presenziano alcuni ospiti. In primis c’è il conduttore Stefano De Martino, che pochi giorni fa ha debuttato su Rai 1 con il game Affari Tuoi. Attesa la presentatrice Andrea Delogu e i comici Pio e Amedeo.

TIM Music Awards 2024, gli artisti protagonisti

Sono tantissimi i cantanti italiani presenti nelle due serate del TIM Music Awards 2024. Dal Festival di Sanremo ci sono, fra gli altri, la vincitrice Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso, Irama, Il Tre, Clara, Big Mama, Fiorella Mannoia, Emma, Rose Villain, Mr. Rain, Ricchi e Poveri, Alfa, Negramaro e The Kolors.

Attesi alcuni dei dominatori delle classifiche estive, come Anna, Tony Effe con Gaia, Rhove, Elodie, Mahmood, Lazza, Geolier e Gigi D’Alessio. Intervengono anche Emis Killa, Capo Plaza, Articolo 31, Massimo Pericolo, Mida, Coez con Frah Quintale, Tony Boy e Kid Yugi. Ci sono, poi, artisti amatissimi come Riccardo Cocciante, Loredana Berté, Max Pezzali, i Pinguini Tattici Nucleari, Il Volo, Tananai, Umberto Tozzi, Club Dogo, Gianna Nannini e Raf.