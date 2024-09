Blindati Viaggio nelle carceri, l’edizione 2024 dal 13 settembre: le tappe e le novità

Venerdì 13 settembre, su Dmax, è in onda la prima puntata dell’edizione 2024 di Blindati Viaggio nelle carceri. Il programma, trasmesso sulla rete visibile al canale 52 del digitale terrestre, è proposto dalle ore 21:20.

Blindati Viaggio nelle carceri 2024, il conduttore è l’inviato Luigi Pelazza

Al timone di Blindati, anche nella stagione 2024, c’è Luigi Pelazza. Originario di Torino e con un passato nell’Arma dei Carabinieri, è noto al grande pubblico soprattutto per il lavoro svolto a Le Iene. Nella trasmissione di Italia 1, ideata da Davide Parenti, ha iniziato a lavorare nel 2002. Dieci anni più tardi diventa il presentatore di Insider.

La nuova stagione di Blindati, in partenza su Dmax nel prime time di oggi, venerdì 13 settembre, è la rivisitazione italiana del format originale Behind Bars – The world’s toughest prisons.

Riinizia il viaggio alla scoperta delle carceri più dure del nostro paese

Blindati 2024 è una produzione originale di MKR Productions. Tale società l’ha realizzata per conto della Warner. Bros Discovery. Oltre che in televisione, è possibile seguire gli appuntamenti dello show anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.

La nuova stagione del programma è formata da quattordici puntate inedite. Ognuna di esse ha una durata di circa un’ora. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, la trasmissione ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì.

Luigi Pelazza, attraverso gli appuntamenti di Blindati, effettua un viaggio in giro per il mondo, alla scoperta dei penitenziari più duri. Il padrone di casa ha la possibilità di entrare all’interno di luoghi che, solitamente, sono inaccessibili, mostrando ciò che avviene davvero dietro le sbarre.

Blindati Viaggio nelle carceri 2024, i primi due appuntamenti nell’Alcatraz russa e nelle Maldive

Varie le località visitate durante Blindati 2024. Il conduttore si reca, ad esempio, in prigioni internazionali considerate calde per metodi ed approcci, come quelle nelle Filippine, in Messico e in Colombia. Per la prima volta, inoltre, le telecamere si recano all’interno dell’isola carcere di Gorgona, nelle acque fronteggianti di Livorno.

Luigi Pelazza, mediante il format, permette di riflettere sul ruolo del sistema penitenziario, sia in Italia che nel resto del pianeta, per comprendere in che modo è rispettata ed osservata la funzione di recupero e reinserimento. Caratteristiche, queste, che dovrebbero essere alla base dei principi detentivi.

Nei primi due appuntamenti di Blindati 2024, in onda il 13 settembre, è raccontato in che modo vivono i detenuti condannati all’ergastolo nel campo penale Vologodski Pjatak, in Russia. Infine, ci si sposta nelle isole paradisiache delle Maldive.