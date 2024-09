Bake Off Italia 2024, la seconda puntata: la scelta dei quattordici concorrenti

Venerdì 13 settembre, in prima serata su Real Time, è in onda la seconda puntata di Bake Off Italia 2024. La rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre propone l’appuntamento a partire dalle ore 21:20 circa.

Bake Off Italia 2024 seconda puntata, chi sono i quattordici concorrenti

Al timone della seconda puntata di Bake Off Italia 2024 torna Benedetta Parodi. Quest’ultima, al suo fianco, ha i quattro giudici. Essi sono Ernst Knam, Tommaso Foglia, Damiano Carrara e la novità Iginio Massari. A loro, nell’appuntamento, spetta il compito di concludere la fase delle selezioni. Al termine della puntata, devono scegliere i quattordici concorrenti ufficiali della nuova edizione del format.

La serata odierna di Bake Off Italia è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Discovery+. Il debutto della scorsa settimana, in onda in simulcast in varie reti del gruppo Discovery, ha ottenuto buoni ascolti. In particolare, ha convinto nel complesso più di 1,1 milioni di telespettatori, per una share del 6,7%.

Come è organizzata la puntata

Nella seconda puntata di Bake Off Italia 2024 ci sono 18 concorrenti ancora in gioco. Questi, come comunicato da Benedetta Parodi, sono suddivisi in tre gruppi da sei concorrenti. Ogni batteria affronta una prova basata su un ingrediente fondamentale della pasticceria. L’alimento è selezionato appositamente dai giudici.

Al termine di ogni manche, i quattro migliori aspiranti pasticceri ricevono il grembiule e possono, ufficialmente, entrare a far parte della trasmissione. Il peggiore, invece, è immediatamente eliminato. L’ultimo rimasto, infine, finisce allo spareggio. In esso, deve dare il tutto per tutto per rimanere in gioco, preparando al meglio una ricetta scelta da Iginio Massari.

Bake Off Italia 2024 seconda puntata, da chi sono formati i gruppi

Il primo gruppo protagonista durante Bake Off Italia del 13 settembre è formato da Helen, Alessandro, Claudio, Giulia, Federica e Francesco. Essi affrontano una sfida con protagonista lo zucchero, ingrediente fondamentale delle meringhe. La seconda compagine, invece, è animata da Giulia, Alfonso, Manuela, Sergio, Alessia ed Alessandra. Essi si sfidano sul burro, un ingrediente “semplice ma molto scivoloso“, come è stato definito da Tommaso Foglia. Il giudice ha chiesto ai partecipanti di preparare dei biscotti di pasta frolla.

Infine, i giudici esaminano il lavoro di Lisa, Jessica, Valeria, Domenica, Mauro e Francesca. Questa batteria deve lavorare con le uova. In particolare, Carrara costringe i protagonisti a preparare dei piccoli flan. Un dolce, questo, che dev’essere “bello, leggero ed omogeneo“, come ha voluto specificare Knam.