Unomattina in Famiglia, al via l’edizione 2024: confermati i conduttori, attese nuove rubriche

Sabato 14 settembre, su Rai 1, è in onda la prima puntata dell’edizione 2024-2025 di Unomattina in Famiglia. Il programma, anche quest’anno, tiene compagnia al pubblico tutti i fine settimana, nella mattina del sabato e della domenica, rispettivamente dalle 08:30 e dalle 07:05.

Unomattina in Famiglia 2024-2025, confermati i conduttori

In Unomattina in Famiglia 2024-2025 non cambiano i conduttori, essendo riconfermati tutti e tre i padroni di casa che tanto bene hanno fatto l’anno scorso. Per tale motivo c’è, in primis, l’oramai veterana Monica Setta, presente nel format dal 2019. Al suo fianco tornano Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli.

La regia di Unomattina in Famiglia è di Marco Aprea. Quest’ultimo figura anche nell’elenco degli autori, in compagnia di Concita Borrelli, Francesca Di Rocco, Giovanni Taglialavoro, Antonella Barbaglia, Francesco M. Marrucci e Fiore Caputo. La nuova stagione del format ideato da Michele Guardì terminerà il prossimo 1° giugno. Ogni appuntamento è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Le rubriche confermate

In Unomattina in Famiglia 2024-2025 è confermata la formula che, oramai, si è consolidata nel corso degli ultimi anni. I tre conduttori, alternandosi in studio, parlano di alcuni dei temi di attualità, fornendo spunti di riflessione e dispensando utili consigli. Nelle dirette si alternano tante rubriche. Torna Pronto soccorso linguistico con il Presidente dell’Accademia della Crusca Paolo D’Achille. La curatrice di Chi fa per sé, invece, è Lucia Cuffaro. A Maria Dal Monte e a Veronica Dal Bosco è affidato lo spazio delle Buone Notizie.

In seguito, Costantino D’Orazio accompagna il pubblico in degli interessantissimi percorsi alla scoperta di grandi opere d’arte. Costanza DiQuattro porta i telespettatori nei Monasteri più belli del nostro paese. Ci sono le previsioni del tempo, realizzate dall’amato colonnello Laurenzi.

Unomattina in Famiglia 2024-2025, le novità e i giochi da casa

Ad Unomattina in famiglia 2024-2025 vi sono alcune novità. Francesco Micheli racconta le storie e gli aneddoti legati al Festival di Sanremo. Previsto lo spazio Ragazzi fuori. In esso, lo psicologo della strada Stefano Pieri incontra alcuni adolescenti del nostro paese. Infine, tornano i momenti con protagonista il pubblico a casa. Fra gli altri c’è il gioco Fatti e personaggi vicini e lontani, basato sulle Teche Rai. Atteso anche Canta che ti passa. In esso, persone comune selezionate dagli autori, si collegano da casa e canteranno, in karaoke, le più belle canzoni italiane. I partecipanti si sfidano fra loro e saranno valutati da una apposita giuria. Al termine della stagione, a giugno, sarà eletto il vincitore.