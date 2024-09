Verissimo 14 15 settembre, gli ospiti: Iva Zanicchi ed Alice D’Amato

Sabato 14 e domenica 15 settembre, su Canale 5, sono in programma due nuove puntate di Verissimo. Lo show è trasmesso, in entrambe le giornate, dalle 16:30. Alla conduzione c’è Silvia Toffanin.

Verissimo 14 15 settembre, Beatrice Luzzi ed Alice D’Amato

A Verissimo di sabato 14 settembre è dato spazio alla campionessa olimpica Alice D’Amato. La ginnasta, classe 2003, è stata una delle sorprese delle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla sua prima partecipazione ai Giochi Olimpici, la giovane ha vinto due, storiche medaglie. Quella di argento l’ha ottenuta nel Concorso di ginnastica artistica a squadra. Quella d’oro, invece, è stata ottenuta nel Circuito individuale della trave femminile. Per D’Amato si tratta della prima partecipazione nel rotocalco.

In seguito, Silvia Toffanin effettua una lunga intervista a Beatrice Luzzi. L’attrice, lo scorso anno, si è classificata al secondo posto al Grande Fratello, conquistando una grandissima popolarità. Sette giorni fa, Mediaset ha annunciato ufficialmente che Luzzi sarà la seconda opinionista della nuova edizione del reality, affiancando in tale ruolo Cesara Buonamici.

Gli altri ospiti del sabato

A Verissimo di sabato 14 settembre arriva Pierpaolo Pretelli, che racconta le emozioni che sta vivendo in attesa di diventare per la prima volta padre. Attesa la conduttrice e showgirl Laura Freddi, che ha annunciato che, a breve, convolerà a nozze con il compagno Leonardo D’Amico.

Toffanin intervista la ballerina, coreografa e speaker radiofonica Rossella Brescia. Quest’ultima parla del difficile periodo di vita che sta attraversando. Infine, è in programma un lungo faccia a faccia con l’attrice Neslihan Atagul, molto famosa nel nostro paese per essere l’interprete di Nihan, ovvero la protagonista di Endless Love, soap di grande successo in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia del Biscione.

Verissimo 14 15 settembre, chi c’è la domenica

A Verissimo di domenica 15 settembre è previsto un emozionante incontro fra la padrona di casa ed Iva Zanicchi. La cantante appare per la prima volta in televisione dopo la morte dell’amato marito Fausto Pinna. Malato da tempo, l’uomo si è spento nella notte fra il 7 e l’8 agosto. In studio c’è l’attrice Eleonora Giorgi, che dà al pubblico un aggiornamento in merito al suo stato di salute.

Durante l’appuntamento, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser vedono, per la prima volta in televisione, le immagini delle loro nozze, che si sono svolte a giugno. Silvia Toffanin, poi, effettua una intervista di famiglia con il coreografo Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. Con loro c’è la figlia Jasmine. Infine, c’è Ibrahim Celikkol, interprete di Mehdi, personaggio principale di My Home My Destiny.