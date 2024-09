Sabato in Diretta, il 14 settembre Emma D’Aquino debutta nel sabato pomeriggio di Rai 1

Il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai 1 si intitola Sabato in Diretta. La trasmissione, che già nel nome richiama allo storico marchio de La Vita in Diretta, debutta oggi, sabato 14 settembre.

Sabato in Diretta, il difficile compito di sostituire Marco Liorni

Dalla stagione 2024-2025, dunque, cambia in modo radicale il sabato pomeriggio della rete ammiraglia della TV di Stato. Tale fascia oraria, per anni, ha rappresentato una delle maggiori criticità dell’intera programmazione della Rai. Nonostante i tanti esperimenti, infatti, Rai 1 ha sempre sofferto la forte controprogrammazione di Verissimo, rotocalco di interviste di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Dal 2018, la TV di Stato sembrava aver trovato una buona soluzione, che nonostante non fosse in grado di sconfiggere la rete ammiraglia Mediaset garantiva, comunque, dei buoni dati Auditel. Stiamo parlando di ItaliaSì di Marco Liorni, che dopo sei edizioni chiude definitivamente i battenti. Al suo posto, a partire dal 14 settembre, arriverà Sabato in Diretta. Per tale show si prospetta una sfida decisamente ardua, ovvero quella di sostituire un format che, negli ultimi mesi, era riuscito a superare i 2 milioni di telespettatori.

Il tentativo di cavalcare il successo de La Vita in Diretta

Con Sabato in Diretta, la Rai spera di cavalcare il grande successo degli ultimi anni de La Vita in Diretta. Per farlo, proprio come accaduto con Alberto Matano nello show feriale, la TV di Stato ha deciso di puntare su una giornalista, anch’essa mezzobusto del TG1. Stiamo parlando di Emma D’Aquino, che già lo scorso anno, sulla rete ammiraglia, ha condotto, seppur per un solo mese, il talk show Vittime collaterali.

Il collegamento con Sabato in Diretta parte dalle ore 17:00 ed ogni puntata ha una durata di circa 100 minuti, terminando alle 18:45, quando la linea passa a Reazione a Catena di Pino Insegno. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Sabato in Diretta, il racconto della realtà con i principali fatti della settimana

Nelle intenzioni della Rai, Sabato in Diretta dovrebbe avere la medesima struttura de La Vita in Diretta. In ogni puntata, infatti, la padrona di casa deve destreggiarsi fra tematiche decisamente differenti fra loro, spaziando dalla cronaca nera alle notizie di costume. Si tratta, insomma, di un racconto a tutto tondo della realtà che ci circonda. Tale narrazione viene svolta mediante l’analisi delle principali vicende avvenute nella settimana. Ad arricchire gli appuntamenti ci sono ospiti ed esperti, oltre ai filmati di repertorio ed ai collegamenti con gli inviati, presenti in diretta nei luoghi in cui sono avvenuti i fatti.