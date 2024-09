Stasera in tv sabato 14 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 14 settembre 2024. Su Rai3, il documentario di Gianni Costantino, Di padre in figlio. Vita da tifosi. Su Canale 5, il comedy show Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis.

Stasera in tv sabato 14 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma musicale Tim Music Awards. Prosegue la consegna dei premi agli artisti musicali più popolari degli ultimi 12 mesi. A contare sono gli incassi dei concerti, le copie vendute e il numero di stream. Ci sono anche i premi speciali, certificati da Earone, per le canzoni più ascoltate in radio. Padroni di casa, Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Su Rai3, alle 21.20, il documentario Di padre in figlio. Vita da tifosi. Il mondo delle Curve e degli Ultras in un documentario di Gianni Costantino, che fotografa gli aspetti sociologici e antropologici del tifo calcistico in quanto collante tra esseri umani, legame indissolubile che va oltre ogni cosa e unisce persone tanto diverse, ma accomunate dalla stessa passione.

Su Rai5, alle 21.35, il varietà Onda Libera. Prosegue l’antologia degli esordi in Tv di Roberto Benigni. Questa sera vengono riproposte le ultime puntate di “Onda Libera”, programma rivoluzionario e satirico trasmesso a cavallo tra il 1976 e il 1977 sulla Rete 2.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Il programma di Roberto Giacobbo è realizzato con tecnologie top di gamma, tra telecamere 4K che adottano lenti cinematografiche, fotocamere leggere e action-cam, oltre a quella montata sul MiniTruck, per un totale di dieci, al lavoro in simultanea con droni di ultima generazione da 4K a 6K.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin. Per le ultime due repliche della stagione finale il popolare show di Paolo Bonolis, affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti, si è spostato al sabato sera. Oggi è il momento dell’addio: in gara, i protagonisti più memorabili di questa nona edizione, capitanati da Alex Belli, e quelli del passato.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Massimo Gramellini torna nelle serate del weekend di La7 con la sua chiave di lettura della realtà, che non segue necessariamente la narrazione più scontata e immediata dei fatti, ma s’impegna a trovare punti di vista e parole diverse.

Su Tv8, alle 21.15, il reality 4 Ristoranti. In questa puntata Alessandro Borghese è in caccia del miglior locale di cucina autentica della Basilicata. In lizza: Taverna Oraziana, Le follie dello Chef, Ristorante d’Avalos e Agriturismo Il Riccio. Il bonus va alla migliore salsiccia lucanica.

Su Nove, alle 21.25, il programma documento Raffaele Sollecito. Definitivamente assolto nel 2015 per la morte di Meredith Kercher del 2007, Raffaele Sollecito racconta in questo documentario per la prima volta in chiaro tutte le difficoltà che sta incontrando contro perplessità e pregiudizi della gente.

I film di questa sera sabato 14 settembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film musicale del 2019, di Marco Danieli, Un’avventura, con Laura Chiatti, Michele Riondino. Matteo è innamorato di Francesca, ma lei sta per lasciare il paese natìo per avventurarsi in giro per il mondo. Dopo quattro anni torna e Matteo farà di tutto per riconquistarla.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2022, di Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. Il piccolo Gru, aiutato dai Minions, sostiene un colloquio per entrare nei Malefici 6, ma non viene ammesso. A quel punto, per sorprendere i supercattivi, decide di rubare la Pietra dello Zodiaco Cinese che poi, per un errore di un Minions, finisce nelle mani di un bambino. In seguito, Gru viene rapito.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 1987, di Roman Polanski, Frantic, con Harrison Ford. Il dottor Walker e sua moglie si recano a Parigi per un congresso, ma in albergo la donna sparisce. Tra l’indifferenza di tutti, lui comincia una disperata ricerca, aiutato da una misteriosa ragazza.

Stasera in tv sabato 14 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Zach Braff, Insospettabili sospetti, con Michael Caine, Morgan Freeman. Willie, Joe e Al, tre amici di vecchia data, vedono i loro fondi pensione andare in fumo a causa di un errore bancario. Decidono di vendicarsi rapinando la banca stessa.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2001, di Marco Ponti, Santa Maradona, con Stefano Accorsi. Laureati e senza lavoro, i trentenni Andrea e Bart condividono un appartamento a Torino. La loro vita scorre piatta, fino a quando Andrea non conosce Dolores, un’aspirante attrice.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2016, di Gianluca Ansanelli, Troppo napoletano, con Serena Rossi, Gennaro Guazzo. A Napoli, Debora è preoccupata per il figlio Ciro, forse turbato dalla morte del padre. Decide, così, di chiedere un consulto allo psicologo Orfei. Il medico intuisce la causa del problema.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1985, di George P. Cosmatos, Rambo 2 – La vendetta, con Sylvester Stallone. Il ribelle Rambo sta scontando una condanna ai lavori forzati. Un giorno gli viene offerta la libertà, ma in cambio dovrà salvare alcuni americani prigionieri in Vietnam.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2023, di Michael Patrick Jann, Organ Trail, con Zoé De Grand Maison. Montana, 1870. In viaggio lungo l’Oregon Trail, gli Archer vengono attaccati da spietati fuorilegge. Si salva solo la giovane Abigale: cercherà di recuperare almeno il cavallo rubato.