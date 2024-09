Serie A 2024-2025, la quarta giornata: il Milan e il Napoli su Sky

Sabato 14 settembre prende il via la quarta giornata di Serie A 2024-2025. Il turno è composto, come al solito, da dieci incontri, tutti trasmessi su DAZN. Tre di questi sono fruibili anche su Sky e in streaming su Now TV.

Serie A 2024-2025 quarta giornata, gli anticipi

Sono tre le partite che, sabato 14 settembre, aprono la quarta giornata di Serie A. La prima ha il fischio di inizio alle ore 15:00 ed oppone il Como di Cesc Fabregas, al momento ultimo in classifica, al Bologna di Vincenzo Italiano, che si appresta a debuttare in Champions League ma che sta faticando in campionato.

Alle 18:00, la capolista Juventus, guidata da Thiago Motta, prova a tornare alla vittoria dopo il pareggio casalingo contro la Roma. Per farlo, i bianconeri devono sconfiggere l’Empoli in trasferta dalle 18:00. Alle 20:45, la giornata di Serie A inizia anche su Sky grazie alla sfida fra il Milan, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, e il Venezia.

Chi scende in campo la domenica e il lunedì

La quarta giornata di campionato va avanti, domenica 15 settembre, con altri cinque incontri. Alle 12:30, il Genoa di Alberto Gilardino, dopo il brutto stop casalingo con l’Hellas Verona, cerca il riscatto. Sulla sua strada, però, incontrerà una Roma determinata ad ottenere i primi tre punti della stagione.

Alle 15:00, in contemporanea, sono in programma due sfide. Il Torino, grande sorpresa fino a questo momento, essendo a pari punti con Inter e Juventus, vuole battere il Lecce per continuare a sognare. I salentini, dopo due sconfitte, hanno trovato nell’ultimo turno la prima vittoria ed arrivano all’incontro con un morale positivo. In contemporanea, si affrontano le due deluse Atalanta e Fiorentina, entrambe con soli tre punti.

Alle 18:00, il Cagliari di Davide Nicola, ancora a caccia della prima vittoria, accoglie in Sardegna il Napoli di Antonio Conte, che ha vinto due incontri su tre. Cagliari-Napoli è in onda anche su Sky. Alle 20:45, l’Inter campione d’Italia in carica è impegnata in trasferta contro il Monza.

La quarta giornata di Serie A 2024-2025 termina lunedì con due posticipi. Alle 18:30 il Parma, fra le compagini che hanno mostrato il miglior gioco di inizio stagione, affronta l’Udinese, ancora imbattuta. Alle 20:45, su Sky, la Lazio affronta l’Hellas Verona.

Serie A 2024-2025 quarta giornata, i telecronisti

Queste le voci che commentano la quarta giornata di Serie A su Sky.

Milan-Venezia: Compagnoni e Gobbi;

Compagnoni e Gobbi; Cagliari-Napoli: Gentile e Dzemaili;

Gentile e Dzemaili; Lazio-Verona: Massara e Orsi.

Di seguito, invece, i telecronisti scelti da DAZN.