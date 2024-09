In Altre Parole, la seconda edizione dal 14 settembre su La7: ospite Serena Bortone

Sabato 14 e domenica 15 settembre, su La7, sono in onda i primi due appuntamenti della seconda edizione di In Altre Parole. Il programma è guidato da Massimo Gramellini.

In Altre Parole seconda edizione, a che ora inizia il programma

Anche nella seconda edizione, lo show In Altre Parole, il sabato, parte alle 20:35 e procede per tutta la prima serata, terminando poco prima di mezzanotte. La domenica, invece, il format inizia alle 20:30, subito dopo la fine del telegiornale, e termina alle 21:20 circa. Ogni settimana, in compagnia di ospiti ed esperti, Gramellini riflette sui principali temi emersi durante la settimana. Per questo, si spazia dall’attualità politica alla cronaca, passando per la cultura e l’intrattenimento.

Il cast di ospiti fissi

In tutte le puntate della seconda edizione di In Altre Parole presenziano alcuni ospiti fissi. Molti di questi erano nel cast dello show già l’anno scorso. A tal proposito, torna Roberto Vecchioni. Il cantautore cura le sue oramai famose lezioni alla lavagna. I momenti comici sono firmati da Saverio Raimondi. Ad Alessandra Sardoni è affidato il compito di approfondire gli argomenti politici.

L’influencer Andrea Nuzzo, noto sui social con il nickname Nootso, mostra l’impatto che le principali notizie della settimana hanno avuto sui social. Il critico d’arte Jacopo Veneziani, a sua volta, accompagna i telespettatori alla scoperta delle principali bellezze artistiche e culturali italiane. Infine, novità della seconda edizione, entra nel cast Giovanna Botteri. La giornalista, a lungo volto della Rai, nella sua nuova avventura televisiva firma dei reportage realizzati in giro per l’Italia.

In Altre Parole seconda edizione, gli ospiti della prima puntata

Sono tanti gli ospiti presenti durante la prima puntata della seconda edizione di In Altre Parole, in onda sabato 14 settembre. Dopo la chiusura con annesse polemiche della trasmissione Chesarà su Rai 3, arriva sulla rete di Urbano Cairo la conduttrice Serena Bortone. Atteso il giornalista Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, giornale fondato quindici anni fa.

Coinvolto il cronista Federico Rampini, grande conoscitore degli Stati Uniti con il quale si parla delle Elezioni Presidenziali degli USA. Rampini, inoltre, ha da poco pubblicato il suo nuovo sforzo letterario, intitolato Grazie Occidente. La diretta è arricchita da Lillo e Pietro Sermonti. I due attori sono i protagonisti della seconda stagione di Sono Lillo. La serie comica è rilasciata il 19 settembre, su Amazon Prime Video. Infine, Gramellini dialoga con Maura Gancitano. La scrittrice, nei prossimi giorni, rilascia il libro Erotica dei sentimenti.