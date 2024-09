Il Dottor Alì puntata Dove sei? su Real Time: trama, cast e curiosità

Sabato 14 settembre, su Real Time, la seconda stagione de Il Dottor Alì procede con l’appuntamento intitolato Dove sei?. La soap, medical drama, è proposto dalle 21:20 circa.

Il Dottor Alì Dove sei?, regista e dove è girata

La serie è la rivisitazione turca di Good Doctor, titolo nato in Corea del Sud e noto in tutto il mondo per la versione statunitense intitolata The Good Doctor. L’appuntamento odierno, così come tutti gli altri episodi della seconda stagione, ha una durata di circa due ore. Realizzata dalla società MF Yapim, la fiction ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La trama, invece, è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul.

Il Dottor Alì Dove sei?, la trama

Nel corso di Dove sei? de Il Dottor Alì, la direttrice sanitaria Vuslat è una furia contro il protagonista, accusato di aver agito per screditarla. Intanto, tutta la struttura ospedaliera è messa in stato di allarme: durante una festa per celebrare l’ingresso di un uomo nell’esercito si è verificato un grave incidente stradale. Il sinistro ha coinvolto molte automobili e ha provocato decine fra morti e feriti gravi. Per prestare i primi soccorsi ai bisognosi, Ferman, Alì, Doruk e Nazli raggiungono il luogo in cui è avvenuto l’incidente, dove è stato organizzato un triage.

Spoiler finale

Durante la puntata odierna de Il Dottor Alì, Doruk si occupa di soccorrere una giovane ragazza, che ha perso moltissimo sangue e che non presenta battito. In apparenza, le sue condizioni sembrano essere irrimediabilmente compromesse. Ferman ed Alì, invece, prendono in cura una donna con una frattura alla gamba. La degente, tuttavia, è molto agitata perché il marito è in fin di vita. Ferman, infine, riceve una telefonata da un bambino, che dopo l’incidente è disperso in compagnia dalla mamma, che è ferita in modo serio. Il medico si mette sulla tracce dei due. Ben presto, però, la situazione precipita e nessuno riesce più a mettersi in contatto con il chirurgo. Tutto ciò preoccupa profondamente tutti i protagonisti.

Il Dottor Alì Dove sei?, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, serie tv turca appartenente al genere drammatico e che è in onda su Real Time il sabato dalle 21:20 e in streaming ed on demand su Discovery+.