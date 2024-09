Stasera in tv domenica 15 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 15 settembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Canale 5, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis.

Stasera in tv domenica 15 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, i primi due episodi della fiction Sempre al tuo fianco, con Ambra Angiolini. Il primo episodio s’intitola, “Emozioni”. Scatta l’allerta per la scomparsa di alcuni ragazzi sui monti Sibillini. La vulcanologa Sara Nobili (Ambra Angiolini), che lavora alla Protezione Civile a Roma, ma si trova a Stromboli per vedere la figlia, torna nella Capitale per gestire l’emergenza con il suo mentore. A seguire, “Una scelta inaspettata”. Massimo scopre che Marina rischia la bocciatura a causa di troppe assenze e si rende conto di quanto sia difficile seguirla da solo. Condivide le sue preoccupazioni con Sara, che si sente in colpa per non dedicare abbastanza tempo alla figlia. Si ripromette di lavorare meno e stare più vicina a Marina, tornando a Stromboli più spesso.

Su Rai3, alle 20.35, l’attualità con Presa diretta. Il Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto nel sud Italia, può reggere l’urto della Riforma sull’Autonomia differenziata che intende dare alle Regioni autonomia legislativa su materie e competenze come quella sanitaria? Riccardo Iacona cerca una risposta nella terza puntata della nuova edizione.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. La politica, con le mosse del governo sull’economia in vista della legge di bilancio, ma anche la cronaca, con gli aggiornamenti sui casi che di recente hanno sconvolto l’opinione pubblica: questo e molto altro nella nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta. Gulcemal (Murat Unalmis) ha pedinato Deva fino al lago credendo di riuscire a coglierla in flagrante. In realtà la ragazza è lì per inviare dei messaggi alla madre defunta, scoccando frecce nell’acqua. Deva dice a Gulcemal che in uno dei messaggi si sfogherà con lei su quanto la stia facendo soffrire.

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show …E ho detto tutto. Roberto Lipari, volto di “Striscia la notizia” e “Zelig”, ci aspetta a teatro per questo monologo in cui esprime, con la sua comicità, un punto di vista sul mondo di oggi, portando avanti storiche convinzioni e aggiungendone di nuove, fornendo così al pubblico non pochi spunti di riflessione.

Su La7, alle 21.15, Eden. Terz’ultima puntata della 5° edizione del programma di Licia Colò che da un paio di settimane va in onda di domenica. Raccontare le meraviglie della Terra e diffonderne la salvaguardia resta la missione della conduttrice.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Tra gli appuntamenti europei della sesta stagione, il nostro Francesco Panella ha fatto anche tappa a Ibiza in Spagna a caccia del miglior ristorante italiano dell’isola. In aiuto ci sono sempre tre connazionali che vivono sul posto.

I film di questa sera domenica 15 settembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2021, di Christophe Barratier, Volami via, con Yoann Eloundou, Victor Belmondo. Thomas è un giovane e viziato perdigiorno, figlio di un medico. L’incontro con il dodicenne Marcus, gravemente disabile ma pieno di entusiasmo, cambierà le vite di entrambi.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2010, di Harald Zwart, The Karate Kid – La leggenda continua, con Jackie Chan, Jaden Smith. Trasferitosi in Cina dopo la morte del padre, l’americano Dre fa amicizia con una compagna di classe, causando l’ira del bullo della scuola: l’amico Mr. Han gli insegna il Kung Fu.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2016, di Todd Phillips, Trafficanti, con Miles Teller, Jonah Hill, Steve Lantz. Tratto da una storia vera, David e Efraim sono due amici che, una volta giunti a Miami, diventano commercianti di armi per conto del governo degli Stati Uniti. Ma ben presto…

Su Iris, alle 21.10, il film di guerra del 2017, di Christopher Nolan, Dunkirk, con Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Lee Armstrong. 1940. Migliaia di soldati alleati, tra i quali Tommy, sono intrappolati sulle spiagge di Dunkerque, accerchiati dall’esercito nazista. In un modo o nell’altro, devono andare oltre Manica.

Stasera in tv domenica 15 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2009, di Michael Mann, Nemico pubblico, con Johnny Depp, Marion Cotillard. Nel 1933 il rapinatore John Dillinger ripulisce una banca dopo l’altra e diventa l’incubo dell’Fbi. Ma un giorno l’agente speciale Melvin Purvis gli si mette alle calcagna.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Margherita Vicario, Gloria! con Galatea Bellugi. Venezia, fine ‘700. Insieme ad un gruppetto di straordinarie musiciste, Teresa, una giovane dal talento visionario, sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle: il pop.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Paul King, Paddington 2, con Hugh Bonneville. Paddington ha trovato nel negozio di antiquario del signor Gruber il regalo giusto per il centenario di zia Lucy. Ma il prezioso oggetto viene trafugato e l’orsetto fa di tutto per recuperarlo.