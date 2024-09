Da noi a ruota libera, il 15 settembre al via l’edizione 2024-2025 con Milly Carlucci e Caterina Balivo

Domenica 15 settembre, su Rai 1, inizia l’edizione 2024-2025 di Da noi a ruota libera. Il rotocalco della domenica pomeriggio è proposto dalle 17:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Domenica In.

Da noi a ruota libera 2024-2025, confermata la conduttrice Francesca Fialdini

L’edizione 2024-2025 di Da noi a ruota libera, la sesta da quando il format è stato ideato, è nel segno della continuità. Al timone del programma, come di consueto, c’è la conduttrice Francesca Fialdini. Quest’ultima è la padrona di casa della trasmissione sin dal suo debutto, avvenuto nel settembre del 2o19.

Da noi a ruota libera è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Daytime, che lo ha prodotto con la collaborazione della società Endemol Shine Italia. Numerosi gli autori dello show: oltre a Fialdini, in tale ruolo ci sono Ernesto Marra, Gaspare Baglio, Massimo Piesco, Igor Artibani e Serena Castana. Colei che cura la regia è Elisabetta Pierelli. Tutte le puntate stagionali, oltre che in televisione, sono fruibili in streaming ed on demand sul sito di Rai Play.

La ginnasta Sofia Raffaeli

Al centro di ogni appuntamento di Da noi a ruota libera vi sono le storie private ed artistiche di alcuni ospiti. Essi, intervistati dalla conduttrice, raccontano le loro scelte coraggiose ed anticonvenzionali, che hanno permesso di dare una svolta alla propria vita.

Fra le protagoniste della puntata del 15 settembre c’è la giovane ginnasta Sofia Raffaeli. Classe 2004, è reduce dal grande successo ottenuto durante le Olimpiadi di Parigi. Nei Giochi Olimpici, infatti, è riuscita a vincere una storica medaglia di bronzo nell’all around. Si tratta della prima medaglia olimpica italiana ottenuta nella ginnastica ritmica individuale. Con Raffaeli è presente l’allenatrice Claudia Mancinelli.

Coinvolto Alberto Brandi, veterinario di Castiglion Fiorentino che ha dedicato la sua vita agli animali e che ha scritto il romanzo Gli animali ci salvano.

Da noi a ruota libera 2024-2025, nella prima puntata Milly Carlucci e Caterina Balivo

Nella prima puntata di Da noi a ruota libera 2024-2025 c’è Milly Carlucci. La conduttrice, a partire dal prossimo 28 settembre, sarà la protagonista del sabato sera di Rai 1, dove guiderà la nuova edizione di Ballando con le stelle. Infine, Francesca Fialdini effettua un lungo faccia a faccia con Caterina Balivo. Quest’ultima, dal 9 settembre scorso, è tornata in onda con La Volta Buona, programma giunto alla seconda edizione, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 sulla rete ammiraglia della TV di Stato.