Citofonare Rai2, il 15 settembre parte l’edizione 2024-2025: le novità e gli ospiti dell’esordio

Da domenica 15 settembre, la mattina di Rai 2 torna ad essere presieduta da Citofonare Rai2, che è stato riconfermato anche nella stagione 2024-2025. Il format, quest’anno, giunge alla quarta edizione.

Citofonare Rai2 2024-2025, le novità

Al timone di Citofonare Rai2, ancora una volta, c’è la coppia composta da Simona Ventura e da Paola Perego. Le due, padrone di casa sin dal debutto dello show, intervistano, ogni settimana, numerosi ospiti provenienti dal mondo della televisione, del cinema e della cultura del nostro paese.

Sono numerose le novità attese nel corso della nuova edizione di Citofonare Rai2. La prima, e probabilmente la più importante, riguarda la durata degli appuntamenti. Essi, visibili in streaming ed on demand su Rai Play, sono in onda diretta sulla seconda rete della TV di Stato per circa due ore e mezza. Rispetto alle passate stagioni, il format anticipa la partenza alle 10:15 e prosegue sino alle 12:55 circa, quando la linea passa al TG2.

Vi sono, poi, dei cambiamenti nel cast di ospiti fissi. In studio, Ventura e Perego accolgono, settimanalmente, Rossella Erra, da anni tribuna del popolo a Ballando con le stelle. Abbandonano la trasmissione, invece, la comica Valeria Graci, che commentava con ironia le principali notizie della settimana, e l’inviato Domenico Marocchi.

Le rubriche

Oltre alle novità, nell’edizione 2024-2025 di Citofonare Rai2 vi sono numerose riconferme. La prima è quella legata a Gene Gnocchi, che con l’abbandono di Valeria Graci rimane l’unico componente comico del cast. Torna Antonella Elia, che nel ruolo di inviata si collega, ogni settimana, da alcuni suggestivi luoghi del nostro paese. In studio c’è Fabrizio Eleuteri, oltre a Simon & The Stars, che comunica, segno per segno, l’oroscopo della settimana. Gli spazi musicali sono curati dalla band L’Isola delle Rose. Le conduttrici, infine, dialogano con il pubblico a casa mediante i giochi telefonici.

Citofonare Rai2 2024-2025, nella prima puntata è omaggiato Corrado

Durante la prima puntata di Citofonare Rai2 2024-2025 è in scaletta un omaggio a Corrado, pioniere della televisione, che ha ideato e condotto show come La Corrida, Il pranzo è servito e Domenica In. Per parlarne, in studio, è accolto come ospite in primis Giancarlo Magalli, che nei decenni di carriera in tv ha più spesso incrociato, lavorativamente parlando, Corrado. Infine, è attesa Rosanna Vaudetti. Quest’ultima è una storica annunciatrice della Rai, dove ha militato per oltre trent’anni, dal 1961 al 1998. Anno, questo, nel quale ha ricevuto il prestigioso titolo di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana.