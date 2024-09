My Home My Destiny, le trame dal 16 al 20 settembre

Canale 5, da lunedì 16 a venerdì 20 settembre, manda in onda cinque nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La serie tv turca è proposta dalla rete ammiraglia del Biscione dalle 14:45 circa.

My Home My Destiny 16 20 settembre, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir, nel nostro paese è formata da 99 episodi inediti. Essi hanno una durata di circa un’ora. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

In My Home My Destiny di lunedì 16 settembre, Mehdi continua ad essere rinchiuso in carcere. Cemile, Nuh e Benal si recano nel penitenziario per fargli visita e presentargli sua figlia. L’uomo sembra trovare giovamento nel poter vedere, anche se solo attraverso una foto, le persone a lui care.

My Home My Destiny 16 20 settembre, la trama

Nella puntata di My Home My Destiny di martedì, in paese arriva Ali Riza, zio di Savas e Baris. L’arrivo dell’uomo crea grande scompiglio. Mehdi, in carcere, è coinvolto in una rissa. Per punizione, le autorità negano all’uomo il permesso di visita.

Durante l’appuntamento del mercoledì, Baris ha dei gravi problemi di salute. Ha la febbre molto alta, ma nonostante ciò rifiuta di prendere i farmaci. Nermin è molto preoccupata e convince Zeynep ad andare a trovarlo.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana di My Home My Destiny va avanti il giovedì. Mehdi è ferito ed è costretto al ricovero in ospedale. Zeynep, seppur titubante, decide di andare a trovarlo. Mentre è in corso la visita, le condizioni dell’uomo si aggravano improvvisamente. Infine, il venerdì, Mehdi è stato salvato dal celere intervento dei medici. Dopo qualche giorno, l’uomo è dimesso e torna in carcere, dove scopre che sarà trasferito in una nuova cella.

My Home My Destiny 16 20 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di My Home My Destiny, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.