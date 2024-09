Primo Appuntamento, la puntata del 17 settembre: i single e l’andamento delle cene

Martedì 17 settembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Primo Appuntamento. Al timone della trasmissione, visibile dalle 21:20 circa, c’è Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 17 settembre, Gabriele ed Anna

A Primo Appuntamento del 17 settembre partecipano otto single. Essi raggiungono il ristorante, dove incontrano per la prima volta il loro potenziale partner. Insieme, effettuano una cena e passano la serata, al termine della quale devono decidere se approfondire o meno la conoscenza. Nel cast sono confermati la maitre Barbara, che accoglie i protagonisti nel ristorante, e il barman Mauro.

Durante Primo Appuntamento di oggi, martedì 17 settembre, è presente Gabriele. Ha 21 anni, è di Lucca ed afferma: “I miei nonni avevano un supermercato ed un forno, quindi sono cresciuto in mezzo al cibo. Sono insicuro e tendo ad affezionarmi troppo alle persone. Mi piace viaggiare e ridere, cerco una compagna d’avventura“. Incontra la 22enne Anna di Foligno, è una studentessa e ama giocare a basket. Spera di passare la serata con una persona capace di essere sé stessa.

Gianfranco e Gabriella

La serata va avanti con il 69enne Gianfranco, di Ravenna. Ha uno studio di tatuaggi e piercing, si definisce un “sognatore che ha bisogno di volare“. Non ha una compagna da circa quindici anni: “Da giovane, appena 19enne, mi sono sposato con la speranza di sentirmi libero. Dopo tanti anni, il rapporto con la mia ex moglie è naufragato“. Cena con la 65enne Gabriella, pensionata di Imola. Ha il sogno di trovare il grande amore, una persona “capace di amarmi per ciò che sono realmente“. Ammette di essere single da tanto, dopo che la sua ultima relazione è finita in modo “burrascoso”.

In seguito, le porte del ristorante si aprono per il 30enne Luca, di Roma. Ama la musica, i tatuaggi e il mondo dell’animazione e dei cosplay. Afferma: “Sono single perché sono sempre finito nella friendzone, fondamentalmente non ci so fare con le donne“. Spera di trovare l’amore con la 34enne Cristina, anch’essa romana ed insegnante di sostegno in un liceo. Ama i ragazzi tatuati, alternativi e con i capelli lunghi, ovvero i caratteri che contraddistinguono Luca.

Primo Appuntamento 17 settembre, Carolina e Riccardo

Infine, a Primo Appuntamento del 17 settembre ci sono Carolina e Riccardo. La prima ha 33 anni, è di Roma e lavora in un atelier della Capitale. Due anni fa è stata lasciata e da quel momento è single. Sogna di incontrare qualcuno con il quale creare una famiglia. Il secondo ha 34 anni, è di Roma e fa il barista. Sottolinea: “Cerco di essere sin da subito il più sincero possibile, non ho mai avuto rapporti duraturi“.