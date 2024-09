Champions League 2024-2025, la programmazione tv della prima giornata: dove vedere le partite

Martedì 17 settembre inizia la prima giornata di Champions League 2024-2025. Si tratta di un’edizione completamente rinnovata, anche dal punto di vista dei diritti tv.

Champions League 2024-2025 prima giornata, nessuna italiana in chiaro

Televisivamente parlando, la Champions League 2024-2025 porta con sé brutte notizie per i tanti fan italiani. Nessuna partita con protagoniste compagini nostrane, infatti, sarà trasmessa in diretta e in chiaro. Rispetto agli anni scorsi, dunque, salta l’appuntamento del martedì sera su Canale 5. In ogni giornata, i match di quattro dei cinque club italiani sono trasmessi a pagamento solo su Sky Sport. L’altro, come nella passata stagione, è una esclusiva di Amazon Prime Video.

Il mercoledì sera, la rete del digitale terrestre TV8 manda in onda, in diretta e in chiaro, una fra le partite migliori con protagoniste squadre internazionali. In occasione della prima giornata, l’emittente gratuita propone la sfida fra i transalpini del Paris Saint Germain e gli spagnoli del Girona.

Gli incontri del martedì

La prima giornata di Champions League 2024-2025 parte martedì 17 settembre, con i primi due appuntamenti. Alle 18:45, la Juventus di Thiago Motta rompe il ghiaccio di fronte al proprio pubblico contro il sempre insidioso PSV Eindovhen. Il confronto è in onda su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. La telecronaca è della coppia Zancan-Marchegiani.

La giornata di Champions League parte alle 21:00 con Milan-Liverpool. I rossoneri, dallo stadio San Siro di Milano, sperano di ottenere tre punti che potrebbero essere fondamentali per il proseguo nel torneo. Sky offre la partita su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 con il commento di Fabio Caressa e di Beppe Bergomi.

Champions League 2024-2025 prima giornata, le sfide del mercoledì

La prima giornata di Champions League procede con tre sfide mercoledì 18 settembre. Alle 18:45, il Bologna, dopo l’impresa dell’anno scorso in Serie A, esordisce nella competizione allo stadio Dall’Ara contro gli ucraini Shakhtar Donetsk. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Le voci scelte per raccontare Bologna-Shakhtar Donetsk sono quelle di Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.

Alle 21:00 è in programma quello che, probabilmente, è il confronto più atteso della giornata. Stiamo parlando di Manchester City-Inter, il cui ultimo confronto si è svolto il 10 giugno del 2023. All’epoca, si giocava la finale di Champions League, vinta dagli inglesi per uno a zero. L’appuntamento è una esclusiva di Amazon Prime Video ed è commentato da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

La prima giornata di Champions League 2024-2025 termina giovedì 19 settembre, alle 21:00, con Atalanta-Arsenal. Trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 ha come telecronisti Andrea Marinozzi e Riccardo Montolivo.