Donne sull’orlo di una crisi di nervi, la seconda puntata con il Presidente del Senato La Russa

È il Presidente del Senato Ignazio La Russa l’ospite principale della seconda puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. La seconda carica dello Stato è intervistata nell’appuntamento visibile oggi, giovedì 19 settembre, in prima visione su Rai 3.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi seconda puntata, il cast fisso e gli ascolti

Al timone della seconda puntata dello show, visibile anche in diretta streaming ed on demand su Rai Play, è confermato Piero Chiambretti. La nuova stagione del programma ha esordito la scorsa settimana. Nonostante alcune, importanti novità apportate, il format fatica dal punto di vista degli ascolti.

L’appuntamento, infatti, ha convinto solamente 629 mila telespettatori, con una share del 4,1%. Si tratta di un dato in linea con quelli della prima edizione, che però era andata in onda fra maggio e giugno. Inoltre, sette giorni fa, la terza rete della TV di Stato è stata superata, oltre che dalle ammiraglie Rai 1 e Canale 5, anche da Rete 4, La7 ed Italia 1.

Durante la seconda puntata tornano le tre editorialiste Alba Parietti, Asia Argento e Rosita Celentano. Con loro presenziano il comico Gene Gnocchi e il filosofo Edoardo Camurri.

I monologhi comici, gli inviati e l’intervista ad Ignazio La Russa

Nella seconda puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Chiambretti, con il suo consueto stile ironico ed irriverente, discute dei principali temi di attualità con il già citato Ignazio La Russa. In seguito, sempre per parlare degli argomenti del giorno, il padrone di casa si collega con gli inviati Nicoletta Manzioni da Parigi, Claudio Pagliara da New York e Marco Varvello da Londra. Inoltre, è riproposto l’appuntamento con la classifica degli uomini in crisi della settimana, curata da Maurizio Mannoni.

Confermate le inchieste giornalistiche di Giorgio Dell’Arti e le incursioni delle scrittrici Giada Biaggi e Melanie Francesca, oltre che della Casalinga di Alpignano e della dantista Clizia De Rossi. Infine, ci sono i monologhi comici di Marina Valdemoro, Francesco Fanucchi e Rosalia Porcaro.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi seconda puntata, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti presenti nella seconda puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. C’è l’attrice e figlia d’arte Vera Gemma, protagonista del docufilm Vera, candidato per l’Austria nella categoria del Miglior Film Internazionale ai Premi Oscar 2022. C’è Michelle Comi, 29enne ex impiegata amministrativa e ora star dei social e di Onlyfans. Infine, è intervistata Chiara Valerio, scrittrice vincitrice di numerosi premi e che a febbraio ha pubblicato il romanzo Chi dice e chi tace.