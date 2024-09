Kostas seconda puntata su Rai 1: trama, cast e curiosità

Rai 1, giovedì 19 settembre, propone la seconda puntata di Kostas. La fiction è trasmessa, dalla rete ammiraglia della TV di Stato, dalle ore 21:2o circa.

Kostas seconda puntata, regista e dove è girata

Kostas è una produzione originale di Palomar, che ha realizzato il titolo in collaborazione con Rai Fiction. La trama è tratta dai romanzi intitolati Si è suicidato il Che, Ultime della notte e Difesa a zone, scritti dall’autore greco Petros Markaris. Per rispettare al meglio l’ambientazione originale, anche la fiction è ambientata in Grecia e, in particolare, nella capitale Atene.

La sceneggiatura è firmata da Pier Paolo Piciarelli, Salvatore De Mola, Michela Straniero e Valentina Alferj. La regia è a cura di Milena Cocozza. La prima delle quattro puntate previste, in onda su Rai 1 per altrettante settimane nel prime time del giovedì, ha ottenuto ottimi ascolti. L’episodio di sette giorni fa ha convinto 3,2 milioni di telespettatori, per una share del 21,1%.

Kostas seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata, Kostas continua ad essere dolorante. Le sue condizioni di salute sembrano essere in costante peggioramento, ma nonostante questo il protagonista non accetta di farsi visitare da un medico, né di prendersi qualche giorno di riposo.

Decide, invece, di indagare sull’omicidio di un imprenditore molto noto in città. Il lavoro degli inquirenti fa sì che la squadra del personaggio principale entri in contatto con l’agente Nikos, che entra subito in competizione con Petros. Intanto, Adriana continua ad essere alla ricerca di un lavoro.

Spoiler finale

Nella seconda puntata, Kostas ha un rapido aggravamento delle sue condizioni. L’uomo, infatti, ha un infarto. I medici riescono a salvargli la vita, ma questa volta è costretto a riposare. La sua lontananza dal commissariato, inevitabilmente, crea dei problemi a Petros e Nikos, che si ritrovano ora in difficoltà nel dover gestire il lavoro da soli. Klio, la segretaria di Ghikas, identifica il corpo emerso dopo il terremoto e collega tale vicenda al caso sul quale era impegnato il protagonista prima del suo stop forzato.

Kostas seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Kostas, serie tv poliziesca che prosegue, con un nuovo appuntamento, giovedì 19 settembre, in prima serata su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.