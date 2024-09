Stasera in tv venerdì 20 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 20 settembre 2024. Su Rai3, il film Matrimonio all’italiana, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, Quarto Grado.

Stasera in tv venerdì 20 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova edizione del celebrity talent Tale e quale show. Con l’ingresso in giuria di Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi inizia la nuova edizione. In gara, Justine Mattera, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Roberto Ciufoli, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato e Simone Annicchiarico.

Su Rai5, alle 21.15, Opera: La Bohème. Dal Teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago, l’opera del compositore rappresentata per la prima volta nel 1896. Nel ruolo della protagonista Daniela Dessì, affiancata dal tenore Fabio Armiliato. L’allestimento è firmato da Ettore Scola.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. “Seguiamo il Codice penale e le norme deontologiche del giornalismo. Non ci sostituiamo mai a Carabinieri o Polizia. Intervistare è cosa diversa dal mettere a verbale una deposizione. Insomma, facciamo attenzione”, dice Gianluigi Nuzzi, che stasera presenta la seconda puntata della nuova edizione.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love. Kemal (Burak Ozcivit), preoccupato per le minacce esplicite di Emir alla sua famiglia, chiede a Zehir di mettere le case dei suoi cari sotto sorveglianza. Nihan, dopo aver scoperto che fu l’avvocato Nevzat a comunicare la morte di Ozan a Onder e Zeynep, va a casa di quest’ultima per un chiarimento.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Già dalla 1° puntata della nuova stagione di venerdì scorso, Diego Bianchi in arte Zoro ha fatto emergere le sue radici di youtuber e blogger. L’attenzione per i social è sempre alta, come la voglia di raccontare anche i fatti più crudi con ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. Seconda tappa nel reality condotto da Costantino della Gherardesca e Fru. 180 i km da fare in Vietnam fra le città di Lang Son e Cao Bang. Tra le missioni, trovare 4 statuette nascoste di animali e imparare il nome in lingua locale.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Enrico Brignano Show. Dopo quello della settimana scorsa, anche stasera in prima tv free godiamoci un altro spettacolo di Enrico Brignano che prova, insieme al pubblico, a rispondere e ironizzare su alcune domande che molto spesso ci poniamo tutti i giorni.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Terzo appuntamento con il talent condotto da Benedetta Parodi. I pasticceri in gara devono dimostrare le loro capacità e conoscenze sulla pasticceria classica e moderna portando a termine le sfide di ogni puntata.

I film di questa sera venerdì 20 settembre 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia del 1964, di Vittorio De Sica, Matrimonio all’italiana, con Sophia Loren, Marcello Mastroianni. Napoli, fine Anni 50. Da molto tempo Filumena Marturano (Sophia Loren) è l’amante di Domenico Soriano (Marcello Mastroianni). Quando scopre che lui sta per prendere in moglie un’altra, si finge in fin di vita e lo costringe a sposarla. Ma Domenico scopre l’inganno.

Su Rai4, alle 21.20, il film poliziesco del 2004, di Olivier Marchal, 36 Quai des Orfèvres, con Gérard Depardieu. Una gang terrorizza Parigi. Il capo della Polizia promette ai suoi due più stretti collaboratori che cederà il suo posto a chi sgominerà la banda. Tra i due si scatena la rivalità.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1992, di John Mctiernam, Mato Grosso, con Lorraine Bracco, Sean Connery. La dottoressa Rae viene inviata nella foresta amazzonica per convincere il celebre scienziato Robert Campbell a vendere il brevetto per un miracoloso farmaco contro il cancro.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2006, di Gore Verbinski, Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, con Johnny Depp. Spalleggiato da Will (Orlando Bloom) e dalla bella Elizabeth (Keira Knightley), il pirata Jack Sparrow (Johnny Depp) affronta una nuova impresa. I tre devono ritrovare lo scrigno che contiene il cuore di Davy Jones (Bill Nighy), un bucaniere che solca i mari a bordo della sua nave, l’Olandese volante.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1985, di Clint Eastwood, Il cavaliere pallido, con Clint Eastwood, Michael Moriarty. Una tranquilla cittadina subisce le prepotenze del ricco Coy Lehood. A difendere la piccola comunità arriva un cavaliere solitario, metà prete e metà pistolero, soprannominato il predicatore.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2011, di e con Tom Hanks, L’amore all’improvviso – Larry Crowne. Dopo essere stato licenziato, Larry Crowe, capocommesso di un supermercato, s’iscrive all’Università. Lì s’innamora della bella professoressa Mercedes. Ma lei è sposata.

Stasera in tv venerdì 20 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film horror del 2024, di Bryce McGuire, Night Swim, con Wyatt Russell, Kerry Condon. A causa di una malattia degenerativa, Ray, un giocatore di baseball, è costretto al ritiro anticipato. Decide così di trasferirsi in una nuova casa con la famiglia, ma ben presto…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, con Armie Hammer, Timothée Chalamet. Elio è un adolescente sensibile e istruito; Olivier, invece, un ventiquattrenne spontaneo, affascinante e pieno di vita. Il loro incontro segna l’inizio di un’estate indimenticabile.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Danny Devito, Matilda 6 mitica, con Danny Devito, Mara Wilson, Embeth Davidtz. Anche se vive circondata da familiari indifferenti e da una maestra crudele, una simpatica ragazzina riesce a crescere serena grazie ai suoi strani e preziosi poteri telecinetici.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Paul W.S. Anderson, I tre moschettieri, con Logan Lerman, Orlando Bloom. Porthos, Athos e Aramis prendono D’Artagnan sotto la loro ala protettrice. Insieme devono affrontare una pericolosa missione: sventare un complotto che minaccia il sovrano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1948, di Alfred Hitchcock, Nodo alla gola, con James Stewart, John Dall. Affascinati dall’idea del “delitto perfetto”, due studenti uccidono un amico e nascondono il corpo in una cassapanca. Ma, durante una festa, il professor Cadell li smaschera.