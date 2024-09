Bake Off Italia, la puntata del 20 settembre: le prove, i concorrenti e chi è eliminato

Venerdì 20 settembre, su Real Time, è in onda la terza puntata di Bake Off Italia 2024. L’appuntamento è condotto, come sempre, da Benedetta Parodi.

Bake Off Italia 2024 terza puntata, inizia la gara vera e propria

Nella terza puntata di Bake Off Italia 2024 inizia la gara vera e propria. Nelle due precedenti settimane, infatti, i giudici hanno portato a termine la fase delle selezioni. Da esse, sono emersi i nomi dei dodici concorrenti di quest’anno. Fra questi ci sono il 20enne Francesco G. e la ballerina 22enne Giorgia. Presenti il tecnico e motociclista 28enne Claudio, la commessa 29enne Jessica e il collezionista di Funko Pop Alfonso, 32 anni. Si sfidano sotto il tendone anche Giulia, 32enne appassionata di canto, la chimica 35enne Federica e Valeria, amante del cake design. Ci sono l’architetta Helena, la manager di moda Liza, l’intellettuale Francesco B. e il 54enne Sergio. Infine, spazio a Manuela, laureata in giurisprudenza e a Domenica, ex impiegata dalla spiccata creatività.

Lo show, ambientato a Villa Borromeo D’Adda, ha come giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia, Damiano Carrara e la novità Iginio Massari. Il loro insindacabile giudizio decreterà il nome del primo concorrente eliminato.

Pane e cioccolato nella prova creativa

La terza puntata di Bake Off Italia inizia, come di consueto, con la prova creativa. In essa, i pasticceri amatoriali devono preparare un panino con una tavoletta al cioccolato. A partire da una combinazione di sapori tipica della Germania, gli sfidanti devono proporre un pane che rappresenti, in qualche modo, la loro terra di origine e che si combini bene con il gusto del cioccolato. Esso, a sua volta, può essere di qualsiasi tipo. Ciò che conta è che entrambi i prodotti siano offerti nella giusta proporzione.

La serata procede con la prova tecnica. In essa, i concorrenti devono replicare alla lettera una ricetta, senza però vedere il dolce originale. Da questa edizione, in tale manche c’è un quarto giudice speciale, ovvero Iginio Massari. La protagonista della prova è la torta diplomatica, formata da una base di sfoglia, una farcitura di crema diplomatica, uno strato di pan di Spagna inzuppato con l’alchermes, altra crema diplomatica e una sfoglia caramellata. I protagonisti non possono utilizzare, nella preparazione, nessun elettrodomestico, fatta eccezione, ovviamente, per il forno. I giurati, come di consueto, effettuano gli assaggi al buio, senza conoscere, cioè, le identità dei pasticceri che l’hanno realizzata.

Bake Off Italia 2024 terza puntata, la prova a sorpresa

Infine, la terza puntata di Bake Off Italia 2024 termina con la prova a sorpresa. In essa, Parodi comunica ai protagonisti che dovranno preparare una torta a forma di bandiera. Essa deve avere forme, colori e disegni che li rappresentano. Ogni dolce dev’essere a base pan di Spagna e deve avere almeno una farcitura.

Al termine di tutte le manche, il concorrente che si è distinto per essere il miglior ottiene il grembiule blu. Il peggiore, invece, è eliminato definitivamente dal programma e deve lasciare immediatamente lo show.