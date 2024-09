Tale e quale show 2024, la prima puntata: i concorrenti, i giudici e le imitazioni

Venerdì 20 settembre, su Rai 1, è in onda la prima puntata di Tale e quale show 2024. Il programma, titolo storico dell’intrattenimento della TV di Stato, è visibile dalle 21:25 circa.

Tale e quale show 2024 prima puntata, i nuovi giudici

Tale e quale show, anche nell’edizione 2024 al via oggi, venerdì 20 settembre, è una produzione originale della Direzione Intrattenimento Prime Time, che l’ha realizzato in collaborazione con la Endemol Shine Italia. Al timone del format, come di consueto, c’è Carlo Conti. Quest’ultimo è il padrone di casa del programma sin dal suo debutto.

Con quella odierna, lo show giunge all’importante traguardo della quattordicesima edizione. Essa è composta da otto puntate, in onda per altrettante settimane, nel prime time del venerdì. Oltre che in televisione, è possibile seguire i vari appuntamenti in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.

I nuovi giudici

Varie le novità presenti durante Tale e quale show 2024. La più importante è quella che riguarda la giuria. La presidente Loretta Goggi, come annunciato da lei stessa in estate, non sarà più nel cast del programma. Al suo posto arriva Alessia Marcuzzi, volto dell’intrattenimento della TV di Stato, dove guida Boomerissima. Inoltre, ogni appuntamento può contare sulla presenza di un quarto giudice, ruolo ricoperto da personaggi noti. Il primo, presente nella puntata del 20 settembre, è Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi. Confermati, invece, gli altri due giudici Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Altra novità di Tale e quale show 2024 è l’introduzione dei duetti. Due artisti del cast fisso si esibiscono in coppia con brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Ogni protagonista, comunque, verrà valutato singolarmente. Il pubblico, come nella scorsa edizione, può esprimere le proprie preferenze mediante le pagine social della trasmissione. I tre concorrenti più votati ottengono rispettivamente cinque, tre e un punto.

Tale e quale show 2024 prima puntata, il cast

Sono undici i concorrenti in gara a Tale e quale show 2024. Tutti si esibiscono rigorosamente in live, sulle basi riarrangiate per l’occasione dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Per il debutto, Simone Annichiarico e Massimo Bagnato imitano rispettivamente Mungo Jerry e Fred Bongusto.

Verdiana Zangarò sarà Arisa, mentre Roberto Ciufoli e Justine Mattera sono Angelo Branduardi e Geri Halliwell. Amelia Villano ha il difficile compito di esibirsi sulle note di Angelina Mango. Carmen Di Pietro deve imitare Donatella Rettore, mentre Kelly Joice intrattiene il pubblico con le hit di Beyoncé.

Durante Tale e quale show di oggi, Giulia Penna è Rose Villain. Thomas Bocchimpiani diventa Irama. Infine, Feysal Bonciani propone Bruno Mars.