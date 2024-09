Chi può batterci?, il 21 settembre su Rai 1 il nuovo show di Marco Liorni: i vip

Sabato 21 settembre, su Rai 1, è in onda il primo appuntamento di Chi può batterci?. Il nuovo programma debutta nel prime time, a partire dalle ore 21:25.

Chi può batterci?, al timone c’è Marco Liorni

Chi può batterci?, oltre che in televisione, è trasmesso in diretta streaming ed on demand su Rai Play. Lo show, novità assoluta dei palinsesti autunnali della rete ammiraglia della TV di Stato, è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, che ha lavorato in collaborazione con la società Blu Yazmine.

Il programma, al via alle 21:25 circa, si svolge dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al timone del format c’è il conduttore Marco Liorni. Quest’ultimo, a novembre, tornerà a guidare per il secondo anno di fila L’Eredità. Inoltre, a dicembre, sostituirà Amadeus ne L’Anno che verrà. Tuttavia, nonostante gli ottimi ascolti dei suoi programmi, nella nuova stagione tv ha avuto un inaspettato (e immeritato) ridimensionamento rispetto all’anno scorso, quando aveva condotto anche Reazione a Catena e ItaliaSì. Nel primo game è stato sostituito da Pino Insegno, mentre il secondo, dopo vari anni, è stato cancellato e sostituto da Sabato in Diretta.

Come funziona la trasmissione

In Chi può batterci? presenziano sei vip, volti noti del mondo dello sport, del cinema e dello spettacolo italiano. Essi, per tutta la durata dell’appuntamento, devono sfidare il pubblico presente in studio. Il confronto è articolato sei prove, ognuna delle quali è basata su un particolare tema. Di volta in volta, una celebrità acquisisce il ruolo di portavoce e risponde alle domande. Al termine di tutte le manche, il concorrente non famoso che si è dimostrato essere più bravo ha la possibilità di sfidare, uno dopo l’altro, i vip. Se riuscirà a batterli tutti, allora porterà a casa un jackpot.

Chi può batterci?, chi sono i concorrenti vip

Nel corso di Chi può batterci? di oggi, sabato 21 settembre, si mette in gioco, in primis, la cantante Romina Power. Insieme a lei c’è Pier Paolo Spollon, attore che ha recitato in fiction molto note come Doc-Nelle tue mani, Blanca, Odio il Natale e Che Dio ci aiuti. C’è Diana Del Bufalo, interprete e cantante, la cui carriera è partita nel 2010 all’interno della classe di Amici di Maria De Filippi. Altro coinvolto è il conduttore Max Giusti, oltre al giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, da tempo giudice di Ballando con le stelle. Infine, si cimenta nel gioco anche Marco Liorni, che dunque avrà il duplice ruolo di conduttore-giocatore.