Onorevoli Confessioni 2024, la prima puntata il 21 settembre: ospite il Ministro per lo Sport Abodi

Sabato 21 settembre, su Rai 2, prende il via l’edizione 2024 di Onorevoli Confessioni. Il format è trasmesso il sabato pomeriggio, dalle ore 17.15 circa.

Onorevoli Confessioni 2024, chi è la conduttrice

Quella in partenza oggi è, per Onorevoli Confessioni, la quarta edizione. I nuovi appuntamenti sono trasmessi sulla seconda rete della TV di Stato a due anni di distanza dalla fine della scorsa stagione, mandata in onda fra novembre e dicembre del 2022. Il programma, oltre che in televisione, è visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Al timone del talk show è confermata Laura Tecce. La giornalista ha iniziato la sua carriera televisiva in Rai, lavorando nella redazione di Porta a Porta. In seguito, dopo aver debuttato in video con Confronti nel 2003, Tecce guida varie trasmissioni di approfondimento politico e sociale, come L’Italia sul 2 estate e Cuore di mamma, nella quale affianca Amadeus. La cronista, inoltre, presenzia nel ruolo di opinionista in numerosi talk di Mediaset e di La7, fra cui Agorà, Tagadà e L’Aria che tira.

Come funziona il programma

Al centro di ogni appuntamento di Onorevoli confessioni vi sono i politici del nostro paese. In particolare, nelle puntate della trasmissione si alternano, in studio, alcuni rappresentanti della classe politica, appartenenti sia ai partiti della maggioranza che a quelli dell’opposizione.

Con gli ospiti, Tecce dialoga dei principali temi di attualità, affrontando questioni di primaria importanza nella società attuale. Tuttavia, è centrale nella narrazione anche l’aspetto umano degli ospiti, con i lavori svolti prima dell’ingresso in politica e le loro vite private.

Le tre edizioni precedenti sono state trasmesse da Rai 2 in seconda serata ed hanno avuto un trend di ascolti decisamente molto positivo. Dopo una partenza in sordina, con la prima puntata che ha intrattenuto solamente 130 mila telespettatori per una share dell’1,41%, il format è via via cresciuto. Gli ultimi cinque appuntamenti hanno chiuso con una media di poco meno di 400 mila spettatori, per una share che in più di una occasione ha superato il 3,5%.

Onorevoli confessioni 2024, primo ospite il Ministro dello Sport Andrea Abodi

Il protagonista della prima puntata di Onorevoli confessioni 2024 è il Ministro dello Sport Andrea Abodi. Giornalista dagli anni ’80, ha un passato molto lungo all’interno del mondo dello sport, dove ha ricoperto vari ruoli dirigenziali. Dal 2002 al 2008 è stato nel Consiglio di Amministrazione del CONI. Per sette anni, dal 2010 al 2017, è stato il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B. Nel 2017, infine, ha avuto il compito di presiedere l’Istituto per il credito sportivo.